Moch. Rizky Pratama Putra
01 April 2026, 14.22 WIB

Waspada, Persebaya Surabaya! Taisei Marukawa dan Sho Yamamoto Pernah Enam Kali Bobol Gawang Persita Tangerang

Aksi Taisei Marukawa saat membela Persebaya Surabaya yang pernah menjadi mimpi buruk Persita Tangerang. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menghadapi Persita Tangerang pada 4 April 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo dalam lanjutan Super League 2025/2026 pekan ke-26. Laga ini tak sekadar soal tiga poin, tapi juga membuka kembali memori manis kemenangan Green Force di masa lalu.

Kenangan itu tak lepas dari peran dua mantan bintang Persebaya Surabaya, Taisei Marukawa dan Sho Yamamoto. Keduanya pernah menjadi mimpi buruk bagi Persita Tangerang lewat kontribusi gol yang luar biasa.

Dalam catatan pertemuan kedua tim, Marukawa dan Sho sama-sama mengoleksi tiga gol. Total enam gol dari dua pemain ini menjadi bukti dominasi Persebaya Surabaya saat menghadapi Persita Tangerang di masa tersebut.

Penampilan Marukawa di sisi kiri serangan dikenal eksplosif dengan kecepatan dan kemampuan dribel yang sulit dihentikan.

Sementara Sho Yamamoto tampil tak kalah tajam dengan insting mencetak gol yang membuat lini belakang lawan kerap kewalahan.

Selain dua nama itu, kontribusi pemain lain juga memperkuat dominasi Green Force dalam duel ini. Rizky Ridho dan Marselino Ferdinan masing-masing menyumbang dua gol yang ikut mempertegas superioritas Persebaya Surabaya.

Tak hanya itu, Bruno Moreira juga masuk dalam daftar pencetak gol dengan koleksi dua gol. Menariknya, dari daftar tersebut hanya Bruno Moreira yang masih bertahan dan menjadi bagian skuad Persebaya Surabaya saat ini.

Kondisi ini membuat wajah tim sudah banyak berubah dibandingkan saat kemenangan besar itu terjadi. Meski demikian, kenangan tersebut tetap menjadi motivasi tersendiri bagi Green Force untuk kembali mengulang hasil positif.

Apalagi laga nanti dipastikan berlangsung ketat mengingat posisi kedua tim di klasemen tidak terpaut jauh. Persebaya Surabaya kini berada di peringkat ketujuh, sementara Persita Tangerang sedikit lebih unggul di posisi kelima.

Situasi ini membuat pertandingan menjadi sangat krusial bagi kedua tim dalam perburuan posisi papan atas. Tambahan poin menjadi target mutlak demi menjaga peluang bersaing di jalur kompetitif.

Editor: Hendra
