Diar Candra Tristiawan
01 April 2026, 21.50 WIB

Punya Wakil di Piala Dunia 2026, Pelatih Persib Bandung Sebut Sebagai Hal Positif Bagi Klub 

Pemain Persib asal Irak, Frans Putros. (Dok.Persib)

JawaPos.com – Harapan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak terkabul. Tim juara Liga Indonesoa dalam dua musim berturut itu punya wakil di Piala Dunia 2026.

Bek Irak yang membela Persib, Frans Putros masuk dalam skuad yang menang 2-1 atas Bolivia pada kualifikasi intercontinental yang bergulir di Estadio BBVA, Guadalupe, Meksiko Rabu (1/4). Kemenangan tipis itu mengantarkan Irak ke Piala Dunia keduanya setelah terakhir lolos 1986 atau 40 tahun lalu.

Dikutip dari situs resmi Persib, pelatih Persib Hodak mengatakan cukup senang dengan capaian Irak dan Putros. Pelatih asal Kroasia itu berharap Putros masuk dalam skuad final Irak buat pesta sepak bola empat tahunan terbesar di dunia itu.

Memang saat lawan Bolivia, nama Putros masuk dalam daftar pemain yang disiapkan Arnold. Sayangnya, Putros tidak bermain satu menit pun ketika lawan Bolivia.

Hodak menilai kesempatan tampil di putaran final Piala Dunia merupakan momen langka dan sangat berharga bagi karier profesional seorang pemain. Apalagi mengingat umur karir Putros yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia sepak bola.

“Seperti yang saya katakan, bagus kita memiliki pemain di Piala Dunia. Bagus untuknya karena saat ini, dia (Putros, Red) sudah di atas 30 tahun. Jadi mungkin ini kesempatan terakhir," kata Hodak dikutip dari situs resmi klub.

“Tampil di Piala Dunia adalah impian tertinggi bagi setiap pesepakbola,” tambah pelatih berusia 54 tahun itu.

Putros saat ini berusia 32 tahun. Eks pemain Port FC itu sudah sejak 2018 membersamai timnas Irak di berbagai ajang kompetisi.

Beberapa hari sebelum laga Irak kontra Bolivia, Hodak memang memberikan dukungan bagi Putros. Hodak mendoakan hasil terbaik bagi Irak juga Putros.

Artikel Terkait
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

06 April 2026, 21.40 WIB

Bojan Hodak Masih Tak Puas Meski Persib Bandung Unggul Segalanya saat Membungkam Tuan Rumah Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Bojan Hodak Masih Tak Puas Meski Persib Bandung Unggul Segalanya saat Membungkam Tuan Rumah Semen Padang

06 April 2026, 20.05 WIB

Persib Perkasa di Puncak Klasemen, Teja Paku Alam Cetak Sejarah Baru di Liga - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Perkasa di Puncak Klasemen, Teja Paku Alam Cetak Sejarah Baru di Liga

06 April 2026, 06.01 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

