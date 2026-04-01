Punya Wakil di Piala Dunia 2026, Pelatih Persib Bandung Sebut Sebagai Hal Positif Bagi Klub 

JawaPos.com – Harapan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak terkabul. Tim juara Liga Indonesoa dalam dua musim berturut itu punya wakil di Piala Dunia 2026.

Bek Irak yang membela Persib, Frans Putros masuk dalam skuad yang menang 2-1 atas Bolivia pada kualifikasi intercontinental yang bergulir di Estadio BBVA, Guadalupe, Meksiko Rabu (1/4). Kemenangan tipis itu mengantarkan Irak ke Piala Dunia keduanya setelah terakhir lolos 1986 atau 40 tahun lalu.

Dikutip dari situs resmi Persib, pelatih Persib Hodak mengatakan cukup senang dengan capaian Irak dan Putros. Pelatih asal Kroasia itu berharap Putros masuk dalam skuad final Irak buat pesta sepak bola empat tahunan terbesar di dunia itu.

Memang saat lawan Bolivia, nama Putros masuk dalam daftar pemain yang disiapkan Arnold. Sayangnya, Putros tidak bermain satu menit pun ketika lawan Bolivia.

Hodak menilai kesempatan tampil di putaran final Piala Dunia merupakan momen langka dan sangat berharga bagi karier profesional seorang pemain. Apalagi mengingat umur karir Putros yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia sepak bola.

“Seperti yang saya katakan, bagus kita memiliki pemain di Piala Dunia. Bagus untuknya karena saat ini, dia (Putros, Red) sudah di atas 30 tahun. Jadi mungkin ini kesempatan terakhir," kata Hodak dikutip dari situs resmi klub.

“Tampil di Piala Dunia adalah impian tertinggi bagi setiap pesepakbola,” tambah pelatih berusia 54 tahun itu.

Putros saat ini berusia 32 tahun. Eks pemain Port FC itu sudah sejak 2018 membersamai timnas Irak di berbagai ajang kompetisi.