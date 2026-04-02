02 April 2026, 20.49 WIB

Persib Bandung Diuji di Kandang Lawan! Bojan Hodak Waspadai Semen Padang yang Siap Tampil 200 Persen

Skuad Persib Bandung bersiap menghadapi tekanan laga tandang kontra Semen Padang tanpa kehadiran bobotoh di stadion. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung bersiap menghadapi laga tandang penuh tantangan saat melawan Semen Padang pada pekan ke-26 Super League 2025/2026. Pertandingan akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4).

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa laga ini tidak akan mudah. Ia menyoroti kondisi Semen Padang yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi, sehingga dipastikan tampil habis-habisan di hadapan pendukung sendiri.

"Melawan Semen Padang akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka bermain di kandang dan berada di zona degradasi. Saya rasa mereka akan tampil 200 persen," ujar Hodak.

Menurut Hodak, kombinasi tekanan situasi dan dukungan suporter akan menjadi energi tambahan bagi tuan rumah. Karena itu, ia meminta anak asuhnya tetap fokus dan menjaga konsistensi permainan agar bisa membawa pulang hasil maksimal.

"Ini tentu akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi saya harap kami bisa menemukan cara untuk mendapatkan hasil positif," tambahnya.

Dalam laga ini, Persib harus kehilangan dua pemain asing penting, yakni Frans Putros dan Patricio Matricardi yang absen akibat akumulasi kartu kuning.

Meski demikian, Hodak tetap optimistis karena beberapa pemain kunci sudah kembali tersedia, termasuk Luciano Guaycochea dan Julio Cesar.

"Tanpa Pato dan Putros, tapi Lucho dan Julio sudah kembali. Kami punya 23 sampai 25 pemain yang siap," jelasnya.

Dari sisi kebugaran, tim dalam kondisi yang sangat baik. Dokter Persib, Wira Prasetya, memastikan seluruh pemain kembali dari masa libur dengan kondisi fisik terjaga.

