Arema FC Krisis Pemain Jelang Hadapi Malut United, Marcos Santos Tetap Optimistis

JawaPos.com - Laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 menjadi ujian berat bagi Arema FC yang akan menjamu Malut United FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (3/4) sore.

Kondisi tim tuan rumah tidak ideal setelah diterpa badai cedera dan akumulasi kartu yang membuat sejumlah pemain absen.

Meski demikian, pelatih Arema FC, Marcos Santos, memastikan timnya tetap dalam kondisi siap tempur.

Ia menilai persiapan yang dijalani berjalan cukup baik, terutama dari sisi mental para pemain yang dituntut tetap fokus menghadapi tekanan.

Menurut Marcos, situasi kehilangan pemain bukan hal baru bagi timnya musim ini. Ia menyebut kondisi tersebut sudah menjadi bagian dari dinamika kompetisi yang harus dihadapi dengan sikap profesional.

“Pertandingan ini pasti sulit. Malut United adalah tim yang kuat, punya banyak pemain berpengalaman, dan mereka terus berkembang sejak promosi. Tapi kami sudah siap, terutama dari sisi mental,” ujar Marcos dikutip dari ileague.id.

Pelatih asal Brasil itu juga menyoroti bahwa Arema FC kerap tampil tidak dengan kekuatan penuh dalam beberapa pertandingan terakhir.

Faktor kartu dan cedera membuat rotasi pemain tak terhindarkan, namun hal tersebut tidak mengurangi keyakinannya terhadap kemampuan tim.

Ia mencontohkan laga sebelumnya saat menghadapi Persija, di mana Arema mampu tampil solid meski tidak diperkuat komposisi terbaik.