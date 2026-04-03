Hanya Dua Pemain Runner-up Piala Asia Futsal 2026 Dibawa ke Skuad ASEAN, Ini Strategi Hector Souto



JawaPos.com-Keputusan mengejutkan diambil pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, dalam menentukan skuad final untuk Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 di Thailand yang mulai digelar Minggu (5/4).

Dari deretan pemain yang sebelumnya sukses membawa Indonesia menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026, hanya dua nama yang dipertahankan.

Dua pemain tersebut adalah Dewa Rizki dan Yogi Saputra. Selebihnya, Hector memilih untuk tidak membawa pemain-pemain inti yang tampil di level Asia, seperti Firman Ardiansyah, Ardiansyah Nur, Brian Ick, Muhammad Iqbal, hingga Israr Megantara.

Keputusan ini menegaskan bahwa turnamen ASEAN kali ini bukan sekadar mempertahankan gelar juara, tetapi juga menjadi ajang regenerasi skuad. Hector secara terbuka mengakui bahwa dirinya ingin memberi ruang bagi pemain-pemain baru untuk beradaptasi di level internasional.

"Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan pemain baru ke dalam sistem tim nasional. Ini bagian penting dari proses jangka panjang," ujar Hector dalam keterangan resmi Federasi Futsal Indonesia (FFI), Jumat (3/4).

Pelatih asal Spanyol itu juga menekankan bahwa tidak ada perbedaan kasta antara pemain lama dan baru. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah membangun pemahaman taktik secara menyeluruh, meski harus dilakukan secara bertahap.

Dengan waktu persiapan yang cukup singkat, hanya satu minggu dengan lima sesi latihan, Hector memilih pendekatan yang lebih realistis. Ia juga mempertimbangkan kondisi klub agar tidak terlalu terbebani dengan agenda tim nasional.

Skuad final Indonesia sendiri berisi 14 pemain, yang mayoritas berasal dari klub-klub Pro Futsal League (PFL). Blacksteel FC Papua menjadi penyumbang terbanyak dengan empat pemain.