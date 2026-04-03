Antara
04 April 2026, 02.48 WIB

Hanya Dua Pemain Runner-up Piala Asia Futsal 2026 Dibawa ke Skuad ASEAN, Ini Strategi Hector Souto

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto Vazquez. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)


JawaPos.com-Keputusan mengejutkan diambil pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, dalam menentukan skuad final untuk Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 di Thailand yang mulai digelar Minggu (5/4).

Dari deretan pemain yang sebelumnya sukses membawa Indonesia menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026, hanya dua nama yang dipertahankan.

Dua pemain tersebut adalah Dewa Rizki dan Yogi Saputra. Selebihnya, Hector memilih untuk tidak membawa pemain-pemain inti yang tampil di level Asia, seperti Firman Ardiansyah, Ardiansyah Nur, Brian Ick, Muhammad Iqbal, hingga Israr Megantara.

Keputusan ini menegaskan bahwa turnamen ASEAN kali ini bukan sekadar mempertahankan gelar juara, tetapi juga menjadi ajang regenerasi skuad. Hector secara terbuka mengakui bahwa dirinya ingin memberi ruang bagi pemain-pemain baru untuk beradaptasi di level internasional.

"Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan pemain baru ke dalam sistem tim nasional. Ini bagian penting dari proses jangka panjang," ujar Hector dalam keterangan resmi Federasi Futsal Indonesia (FFI), Jumat (3/4).

Pelatih asal Spanyol itu juga menekankan bahwa tidak ada perbedaan kasta antara pemain lama dan baru. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah membangun pemahaman taktik secara menyeluruh, meski harus dilakukan secara bertahap.

Dengan waktu persiapan yang cukup singkat, hanya satu minggu dengan lima sesi latihan, Hector memilih pendekatan yang lebih realistis. Ia juga mempertimbangkan kondisi klub agar tidak terlalu terbebani dengan agenda tim nasional.

Skuad final Indonesia sendiri berisi 14 pemain, yang mayoritas berasal dari klub-klub Pro Futsal League (PFL). Blacksteel FC Papua menjadi penyumbang terbanyak dengan empat pemain.

Sebagai juara bertahan, Indonesia tergabung di Grup A bersama Australia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tim Garuda dijadwalkan melakoni tiga laga beruntun dalam tiga hari: menghadapi Brunei Darussalam (6/4), Malaysia (7/4), dan Australia (8/4).

Artikel Terkait
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming - Image
Sports

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

06 April 2026, 17.55 WIB

Hector Souto Targetkan Timnas Futsal Indonesia Tembus Semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Hector Souto Targetkan Timnas Futsal Indonesia Tembus Semifinal ASEAN Futsal Championship 2026

06 April 2026, 01.19 WIB

Wajah Baru, Misi Besar! Timnas Futsal Indonesia Siap Kejutkan ASEAN Futsal Championship 2026 - Image
Sports

Wajah Baru, Misi Besar! Timnas Futsal Indonesia Siap Kejutkan ASEAN Futsal Championship 2026

05 April 2026, 23.13 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

