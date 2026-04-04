Carlos Pena Sesumbar di GBT! Persita Tangerang Tantang Keangkeran Kandang Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Pertarungan panas bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (4/4/2026) malam. Persita Tangerang datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk menantang tuan rumah Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena tak menampik laga ini akan berlangsung sengit. Ia menyebut posisi kedua tim yang berdekatan di klasemen membuat duel dipastikan berjalan ketat sejak menit awal.

“Setelah hampir satu bulan sejak laga terakhir, akhirnya tiba waktunya bagi kami untuk bertanding kembali dan pertandingan besok akan berlangsung ketat pastinya,” kata Carlos Pena, Jumat (3/4/2026).

Pernyataan itu menegaskan kesiapan timnya untuk langsung tancap gas tanpa perlu waktu adaptasi panjang.

Meski datang sebagai tim tamu, Carlos Pena tetap menaruh respek tinggi terhadap kekuatan Persebaya Surabaya.

Ia menilai kekalahan telak dari Borneo FC pada laga sebelumnya bukan gambaran sesungguhnya dari kualitas tim Green Force.

“Menurut saya, itu bukan wajah Persebaya yang sebenarnya,” ucapnya. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal Persita tidak akan meremehkan tuan rumah meski tengah dalam kondisi kurang ideal.

Carlos Pena melihat Persebaya Surabaya sebagai tim dengan kedalaman skuad yang merata di semua lini. Selain itu, dukungan suporter di GBT juga menjadi faktor pembeda yang bisa meningkatkan motivasi pemain tuan rumah.

Atmosfer kandang yang dikenal bergemuruh diyakini akan memberikan tekanan tersendiri bagi tim lawan. Namun, hal itu justru dianggap sebagai tantangan menarik bagi Persita Tangerang untuk membuktikan kualitas mereka.