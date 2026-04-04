Moch. Rizky Pratama Putra
04 April 2026, 15.24 WIB

Jefferson Silva Enggan Omon-omon! Jadi Benteng dan Motor Serangan Persebaya Surabaya Lawan Persita Tangerang

Jefferson Silva menunjukkan mobilitas tinggi di sisi kiri saat membela Persebaya Surabaya pada Super League 20252026. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi ujian penting saat menjamu Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu malam ini (4/4/2026). Laga ini bukan sekadar soal tiga poin, tetapi juga pembuktian konsistensi Green Force di hadapan Bonek.

Sorotan tertuju pada sosok Jefferson Silva, pemain asing yang kini menjadi andalan di sisi kiri pertahanan Persebaya Surabaya.

Bek asal Brasil itu datang dengan tekad kuat untuk mengawal lini belakang sekaligus memberi kontribusi dalam skema menyerang tim.

Jefferson Silva menyampaikan optimisme tinggi jelang pertandingan penting tersebut. Ia menilai kondisi tim kini jauh lebih siap, terutama setelah melewati fase Ramadan yang sempat memengaruhi kebugaran pemain.

“Pelatih telah memberikan menu latihan yang baik dan kami fokus pada strategi menghadapi Persita,” kata Jefferson. Pernyataan itu menegaskan kesiapan tim dalam menghadapi karakter permainan lawan yang dikenal agresif.

Persiapan matang menjadi modal utama Persebaya Surabaya dalam laga kandang kali ini.

Program latihan intensif yang dijalani pemain disebut fokus pada bagaimana meredam kekuatan Persita Tangerang, terutama dalam transisi cepat.

Tak hanya itu, Jefferson juga menyoroti kekuatan kolektif tim yang tetap terjaga meski sempat dihantam cedera. Kedalaman skuad membuat Persebaya Surabaya tetap kompetitif di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Ia menyebut kepercayaan antarpemain menjadi faktor penting dalam menjaga performa tim. Hal ini membuat atmosfer ruang ganti tetap solid dan penuh semangat untuk meraih hasil maksimal.

“Ekspektasi kami tinggi dan kami pasti akan mengamankan tiga poin,” ucap pesepakbola berkebangsaan Brasil itu. Target tersebut menjadi sinyal kuat Persebaya Surabaya tak ingin terpeleset di kandang sendiri.

