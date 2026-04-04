Persita Tangerang Wacanakan Laga Kandang tanpa Atap Stadion Indomilk Arena, Pasca Tandang ke Persebaya Surabaya

JawaPos.com – Persita Tangerang membuka peluang untuk menggelar pertandingan kandang di Indomilk Arena tanpa atap stadion. Langkah ini dibuat sebagai respons atas kerusakan yang ditimbulkan angin puting beliung yang menerjang Indomilk Arena pada Senin (30/3) sore. Akibat terjangan angin, atap Indomilk Arena mengalami kerusakan.

Persita, pengelola stadion, dan I.League kemarin meninjau langsung kondisi terkini Indomilk Arena. Dalam inspeksi tersebut, struktur utama stadion aman. Hanya atap yang rusak.

“Saat itu kejadiannya sangat cepat, kurang lebih sekitar 10 menit. Diawali hujan, petir, lalu angin kencang yang luar biasa. Semua yang ada di stadion saat itu panik dan masuk ke dalam,” ujar Ahmed Zaki Iskandar, presiden klub Persita, saat ditemui Jawa Pos di Indomilk Arena kemarin.

Karena struktur utama stadion aman, opsi menggelar laga tanpa atap atau menggunakan atap sementara tengah dipertimbangkan. “Nanti atapnya akan dicopot dan diturunkan. Tinggal menunggu persetujuan dari I.League apakah memungkinkan dipakai tanpa atap atau dengan atap temporer,” lanjutnya.

Opsi itu rencananya akan dipakai pada 23 April, tepatnya saat Persita menjamu Bali United. Sebelum pertandingan itu, Pendekar Cisadane sebenarnya memiliki satu laga kandang lain, yaitu melawan Arema FC. Namun, pertandingan tersebut tidak dimungkinkan untuk digelar di Indomilk Arena.

“Kalau tanggal 10 April belum memungkinkan main di Indomilk Arena, kemungkinan pertandingan melawan Arema main di Banten International Stadium. Namun, untuk tanggal 23 April, kami upayakan bisa tetap di sini,” tegas Zaki.

Mantan manajer Tim Nasional Indonesia U-19 itu menerangkan, kerusakan ini sekaligus menjadi titik awal rencana renovasi besar pada bagian atap stadion. Zaki menyebut usia membran atap yang sudah mendekati 10 tahun memang sudah saatnya diganti secara menyeluruh.