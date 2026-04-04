Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
04 April 2026, 15.26 WIB

Persita Tangerang Wacanakan Laga Kandang tanpa Atap Stadion Indomilk Arena, Pasca Tandang ke Persebaya Surabaya

Kondisi Stadion Indomilk Arena di Kelapa Dua, Tangerang, Selasa (31/03/2026). Rusak setelah diterjang angin puting beliung pada Senin (30/03) sore. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com – Persita Tangerang membuka peluang untuk menggelar pertandingan kandang di Indomilk Arena tanpa atap stadion. Langkah ini dibuat sebagai respons atas kerusakan yang ditimbulkan angin puting beliung yang menerjang Indomilk Arena pada Senin (30/3) sore. Akibat terjangan angin, atap Indomilk Arena mengalami kerusakan.

Persita, pengelola stadion, dan I.League kemarin meninjau langsung kondisi terkini Indomilk Arena. Dalam inspeksi tersebut, struktur utama stadion aman. Hanya atap yang rusak.

“Saat itu kejadiannya sangat cepat, kurang lebih sekitar 10 menit. Diawali hujan, petir, lalu angin kencang yang luar biasa. Semua yang ada di stadion saat itu panik dan masuk ke dalam,” ujar Ahmed Zaki Iskandar, presiden klub Persita, saat ditemui Jawa Pos di Indomilk Arena kemarin.

Karena struktur utama stadion aman, opsi menggelar laga tanpa atap atau menggunakan atap sementara tengah dipertimbangkan. “Nanti atapnya akan dicopot dan diturunkan. Tinggal menunggu persetujuan dari I.League apakah memungkinkan dipakai tanpa atap atau dengan atap temporer,” lanjutnya.

Opsi itu rencananya akan dipakai pada 23 April, tepatnya saat Persita menjamu Bali United. Sebelum pertandingan itu, Pendekar Cisadane sebenarnya memiliki satu laga kandang lain, yaitu melawan Arema FC. Namun, pertandingan tersebut tidak dimungkinkan untuk digelar di Indomilk Arena.

“Kalau tanggal 10 April belum memungkinkan main di Indomilk Arena, kemungkinan pertandingan melawan Arema main di Banten International Stadium. Namun, untuk tanggal 23 April, kami upayakan bisa tetap di sini,” tegas Zaki.

Mantan manajer Tim Nasional Indonesia U-19 itu menerangkan, kerusakan ini sekaligus menjadi titik awal rencana renovasi besar pada bagian atap stadion. Zaki menyebut usia membran atap yang sudah mendekati 10 tahun memang sudah saatnya diganti secara menyeluruh.

Sebelumnya, perbaikan hanya dilakukan secara parsial karena keterbatasan anggaran. Namun, insiden ini membuat kebutuhan renovasi total menjadi semakin mendesak.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Optimisme Messidoro Dewa United bakal Balikkan Keadaan di Indomilk Arena - Image
Sepak Bola Indonesia

Optimisme Messidoro Dewa United bakal Balikkan Keadaan di Indomilk Arena

13 Maret 2026, 01.15 WIB

Duel Sengit di Tangerang, Borneo FC Siap Jegal Dewa United demi Raih Puncak Klasemen - Image
Sepak Bola Indonesia

Duel Sengit di Tangerang, Borneo FC Siap Jegal Dewa United demi Raih Puncak Klasemen

23 Februari 2026, 02.30 WIB

Jakmania Dapat Kabar Gembira! Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta Resmi Sediakan 750 Lembar Tiket - Image
Sepak Bola Indonesia

Jakmania Dapat Kabar Gembira! Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta Resmi Sediakan 750 Lembar Tiket

30 Januari 2026, 14.53 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore