Palang Pintu Persita Tangerang Menggila! Igor Rodrigues Siap Bungkam Ledakan Persebaya Surabaya di GBT

JawaPos.com — Persita Tangerang datang dengan kepercayaan diri tinggi saat menantang Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu malam (4/4/2026). Sosok yang menjadi sorotan jelang laga panas ini adalah kiper andalan mereka, Igor Rodrigues.

Penjaga gawang asal Brasil itu tak sekadar datang sebagai pelengkap, melainkan sebagai tembok terakhir yang siap menguji ketajaman lini depan Persebaya Surabaya.

Dengan performa konsisten sepanjang musim, Igor membawa ancaman serius bagi tuan rumah.

Igor Rodrigues mengungkapkan kondisi timnya sangat siap menghadapi pertandingan ini setelah melewati masa jeda kompetisi. Ia menyebut para pemain justru semakin lapar untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan.

“Kami sangat bersemangat untuk bermain lagi,” kata Igor.

Ucapan tersebut mencerminkan mentalitas skuad Persita Tangerang yang tidak ingin kehilangan momentum di fase krusial musim ini. Terlebih, posisi kedua tim yang berdekatan di klasemen membuat laga ini sarat kepentingan.

Jika melihat statistik musim ini, Igor Rodrigues tampil sebagai salah satu kiper paling sibuk sekaligus efektif di Super League 2025/2026.

Ia sudah mencatatkan 24 penampilan penuh dengan total 2.160 menit bermain tanpa tergantikan.

Rata-rata kebobolan hanya satu gol per pertandingan menjadi bukti ketangguhannya di bawah mistar. Ditambah lagi, ia membukukan 3,3 penyelamatan per laga dengan tingkat keberhasilan mencapai 77 persen.