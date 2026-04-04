Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Sri Wahyuni
04 April 2026, 18.06 WIB

Julio Cesar Pulih 100 Persen, Persib Bandung Bidik Tiga Poin Krusial di Kandang Semen Padang FC

Julio Cesar berilatih kembai setelah cedera. (Dok. Persib)

JawaPos.com- Kabar menggembirakan datang bagi Persib Bandung jelang laga krusial pekan ke-26. Bek andalan mereka, Julio Cesar, dipastikan telah pulih dari cedera dan siap kembali merumput saat menghadapi Semen Padang FC di Stadion H. Agus Salim, Minggu (5/4).

Julio Cesar yang akrab disapa JC mengungkapkan bahwa kondisi fisiknya kini telah kembali ke level terbaik. Ia pun sudah kembali mengikuti sesi latihan bersama tim dan merasa sangat siap untuk turun bertanding.

"Sekarang saya sudah 100 persen. Cedera sudah pulih, saya merasa sangat baik dan siap membantu tim," ungkapnya penuh optimisme.

Tak hanya soal kebugaran, JC juga menegaskan pentingnya fokus menghadapi sisa musim. Baginya, setiap pertandingan yang tersisa layaknya partai final yang wajib dimenangkan demi menjaga peluang meraih gelar juara.

Ia pun menaruh perhatian penuh pada laga terdekat melawan Semen Padang.

"Kami punya sembilan pertandingan seperti final. Tapi sekarang fokus kami hanya ke Padang. Kami harus melangkah satu per satu, dan laga ini benar-benar seperti final yang harus dimenangkan,"  tegasnya.

Sementara itu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengingatkan anak asuhnya untuk tidak lengah. Ia menilai Semen Padang akan tampil dengan motivasi berlipat karena tengah berjuang keluar dari zona degradasi, ditambah keuntungan bermain di kandang sendiri.

"Ini akan jadi pertandingan sulit. Mereka bermain di kandang dan sedang berjuang menghindari degradasi. Saya yakin mereka akan tampil 200 persen," ujar Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu pun menekankan pentingnya konsistensi dan fokus sepanjang pertandingan. Ia berharap timnya mampu menjaga performa terbaik agar bisa membawa pulang tiga poin penting dari Padang.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Persib Perkasa di Puncak Klasemen, Teja Paku Alam Cetak Sejarah Baru di Liga - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Perkasa di Puncak Klasemen, Teja Paku Alam Cetak Sejarah Baru di Liga

06 April 2026, 06.01 WIB

Klasemen Terbaru Memanas! Borneo FC Tempel Ketat Persib Bandung, Selisih 4 Poin Bikin Persaingan Makin Sengit - Image
Sepak Bola Indonesia

Klasemen Terbaru Memanas! Borneo FC Tempel Ketat Persib Bandung, Selisih 4 Poin Bikin Persaingan Makin Sengit

06 April 2026, 04.35 WIB

Assist Thom Haye Jadi Kunci! Persib Bandung Tampil Efisien, Semen Padang Tak Berkutik - Image
Sepak Bola Indonesia

Assist Thom Haye Jadi Kunci! Persib Bandung Tampil Efisien, Semen Padang Tak Berkutik

06 April 2026, 04.24 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore