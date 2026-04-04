Julio Cesar Pulih 100 Persen, Persib Bandung Bidik Tiga Poin Krusial di Kandang Semen Padang FC

JawaPos.com- Kabar menggembirakan datang bagi Persib Bandung jelang laga krusial pekan ke-26. Bek andalan mereka, Julio Cesar, dipastikan telah pulih dari cedera dan siap kembali merumput saat menghadapi Semen Padang FC di Stadion H. Agus Salim, Minggu (5/4).

Julio Cesar yang akrab disapa JC mengungkapkan bahwa kondisi fisiknya kini telah kembali ke level terbaik. Ia pun sudah kembali mengikuti sesi latihan bersama tim dan merasa sangat siap untuk turun bertanding.

"Sekarang saya sudah 100 persen. Cedera sudah pulih, saya merasa sangat baik dan siap membantu tim," ungkapnya penuh optimisme.

Tak hanya soal kebugaran, JC juga menegaskan pentingnya fokus menghadapi sisa musim. Baginya, setiap pertandingan yang tersisa layaknya partai final yang wajib dimenangkan demi menjaga peluang meraih gelar juara.

Ia pun menaruh perhatian penuh pada laga terdekat melawan Semen Padang.

"Kami punya sembilan pertandingan seperti final. Tapi sekarang fokus kami hanya ke Padang. Kami harus melangkah satu per satu, dan laga ini benar-benar seperti final yang harus dimenangkan," tegasnya.

Sementara itu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengingatkan anak asuhnya untuk tidak lengah. Ia menilai Semen Padang akan tampil dengan motivasi berlipat karena tengah berjuang keluar dari zona degradasi, ditambah keuntungan bermain di kandang sendiri.

"Ini akan jadi pertandingan sulit. Mereka bermain di kandang dan sedang berjuang menghindari degradasi. Saya yakin mereka akan tampil 200 persen," ujar Hodak.