Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 15.28 WIB

Rapor Ciamik Debut Bruno Paraiba di GBT! Masuk dari Bangku Cadangan Persebaya Surabaya Saat Kalahkan Persita Tangerang

Bruno Paraiba menjalani debut kandang bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akhirnya kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo. Green Force menang tipis 1-0 lewat gol Francisco Rivera pada menit ke-61, Sabtu malam (4/4/2026).

Laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 itu jadi momentum penting bagi Persebaya Surabaya. Tiga poin diraih setelah sebelumnya tim sempat terjebak dalam tren negatif tanpa kemenangan dalam dua pertandingan.

Kemenangan ini tak hanya soal hasil akhir, tapi juga menghadirkan cerita menarik dari bangku cadangan. Sosok Bruno Paraiba mencuri perhatian dalam debut kandangnya bersama Persebaya Surabaya.

Pemain asal Brasil itu akhirnya merasakan atmosfer Gelora Bung Tomo sejak didatangkan pada 10 Januari 2026. Momen tersebut terasa spesial karena ia sebelumnya harus menepi cukup lama akibat cedera.

“Debut kandang yang manis untuk Bruno Paraiba,” tulis Persebaya Surabaya di kanal media resmi mereka. Kalimat singkat itu seolah mewakili rasa penasaran publik yang akhirnya terjawab.

Bruno Paraiba masuk sebagai pemain pengganti dan tampil selama 21 menit. Meski singkat, kontribusinya cukup terasa dalam dinamika serangan Green Force.

Dari sisi statistik, Bruno Paraiba mencatat expected goals (xG) sebesar 0,50. Angka ini menunjukkan potensi ancaman yang ia hadirkan meski hanya memiliki satu percobaan tembakan.

Ia juga mencatat satu tembakan yang langsung mengarah ke gawang. Hal ini menegaskan efektivitasnya dalam memanfaatkan peluang yang tersedia.

Selain itu, Bruno Paraiba mencatat total enam umpan dengan empat di antaranya sukses. Akurasi umpan 67 persen menjadi indikasi ia masih beradaptasi dengan ritme permainan tim.

Tak hanya itu, ia juga terlibat dalam duel udara dan umpan silang. Satu umpan silang dan satu sundulan menunjukkan perannya sebagai target man mulai terlihat.

