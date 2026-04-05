Jangan Lagi Blunder Konyol! Bernardo Tavares Bongkar Masalah Persebaya Surabaya Meski Menang Lawan Persita Tangerang

JawaPos.com — Kemenangan tipis Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang ternyata belum sepenuhnya memuaskan pelatih Bernardo Tavares. Di balik skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, ada catatan penting yang langsung disorot tajam oleh pelatih asal Portugal tersebut.

Persebaya Surabaya memang berhasil mengamankan tiga poin pada pekan ke-26 Super League 2025/2026, Sabtu malam (4/4/2026). Namun, performa tim masih menyisakan celah yang bisa berakibat fatal jika tidak segera dibenahi.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengakui adanya peningkatan performa dibanding laga sebelumnya. Ia melihat sikap dan kerja keras pemain mulai menunjukkan progres positif di lapangan.

"Satu hal yang saya senangi adalah sikap pemain saat menguasai bola maupun tanpa bola. Tentu saja, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki," kata Tavares saat konferensi pers usai pertandingan.

Green Force tampil cukup dominan sepanjang laga dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Meski demikian, dominasi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan jumlah gol yang dihasilkan.

Dari sisi statistik, Persebaya Surabaya mencatatkan delapan tembakan dengan empat di antaranya tepat sasaran. Angka ini sama dengan milik Persita Tangerang, namun efektivitas Green Force jauh lebih baik.

Nilai Expected Goals (xG) Persebaya Surabaya mencapai 2,8, unggul signifikan dibandingkan Persita Tangerang yang hanya 1,9.

Akurasi tembakan juga menjadi pembeda dengan 50 persen milik tuan rumah berbanding 25 persen dari tim tamu.

Meski unggul dalam kualitas peluang, Persebaya Surabaya justru kalah dalam penguasaan bola. Persita Tangerang mendominasi dengan 55 persen, sementara Green Force hanya mencatatkan 45 persen.