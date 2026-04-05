Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 15.36 WIB

Rahasia Kalahkan Persita Tangerang! Curhatan Risto Mitrevski Bongkar Kunci Kebangkitan Persebaya Surabaya

Risto Mitrevski tampil solid dan jadi kunci kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang di GBT. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akhirnya menemukan kembali ritme kemenangan yang sempat hilang. Kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4/2026), bukan sekadar tiga poin, tapi juga jawaban atas tekanan yang sempat membayangi tim.

Bek andalan Risto Mitrevski menjadi salah satu sosok penting di balik kemenangan tersebut. Ia tak hanya tampil solid di lini belakang, tapi juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga itu.

“Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” kata pesepakbola asal Makedonia tersebut. Ia menegaskan sejak awal tim sudah menyiapkan diri menghadapi tekanan dari Persita Tangerang.

Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi respons cepat setelah hasil negatif sebelumnya. Para pemain menunjukkan mentalitas berbeda dengan tampil lebih disiplin dan fokus sepanjang pertandingan.

Menurut Mitrevski, faktor utama di balik hasil positif ini bukan hanya taktik. Ia menyoroti chemistry tim dan sikap seluruh pemain sebagai fondasi penting kemenangan.

“Kuncinya adalah kerja sama tim dan sikap semua pemain. Setelah ini kami akan fokus menghadapi laga selanjutnya," tuturnya. Pernyataan itu menggambarkan bagaimana solidaritas di dalam skuad mulai terbentuk semakin kuat.

Memasuki babak kedua, Persebaya Surabaya tampil jauh lebih agresif. Tim asuhan Bernardo Tavares langsung meningkatkan intensitas serangan demi memecah kebuntuan.

Namun hingga menit ke-55, kedua tim masih kesulitan menciptakan peluang bersih. Duel lini tengah berlangsung keras, membuat aliran bola sering terputus sebelum mencapai area berbahaya.

Peluang sempat hadir melalui situasi bola mati. Sayangnya, skema tendangan bebas yang dirancang belum mampu menghasilkan gol bagi Green Force.

Tekanan kembali dibangun pada menit ke-57 lewat sepakan keras Jefferson Silva. Namun bola masih melenceng tipis dari sasaran dan belum mengubah kedudukan.

