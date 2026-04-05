Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 15.37 WIB

Terbongkar! Alasan Bernardo Tavares Tak Mainkan Ernando Ari dan Bruno Moreira Saat Persebaya Surabaya Bungkam Persita

Bruno Moreira mencoba menguatkan rekan-rekannya setelah Persebaya Surabaya kalah telak 1-5 dari Borneo FC. (Dok. Persebaya) - Image

Bruno Moreira mencoba menguatkan rekan-rekannya setelah Persebaya Surabaya kalah telak 1-5 dari Borneo FC. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akhirnya kembali ke jalur kemenangan di momen yang paling dibutuhkan. Menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Green Force menang tipis 1-0 lewat gol Francisco Rivera pada menit ke-61, Sabtu malam (4/4/2026).

Kemenangan ini bukan sekadar tiga poin biasa bagi Persebaya Surabaya. Hasil tersebut menjadi jawaban atas tekanan setelah dua laga sebelumnya tanpa kemenangan.

Di balik kemenangan itu, ada keputusan mengejutkan dari pelatih Bernardo Tavares. Ia tak memainkan dua pilar penting, yakni Ernando Ari dan Bruno Moreira.

Keputusan itu sempat memunculkan tanda tanya di kalangan suporter. Namun, Tavares akhirnya membuka alasan sebenarnya di balik absennya dua pemain kunci tersebut.

Menurutnya, kondisi fisik pemain menjadi faktor utama dalam menentukan susunan starting eleven. Ia tak ingin mengambil risiko memainkan pemain yang belum berada di level kebugaran terbaik.

“Bagi saya dan terutama bagi tim, ini sangat penting di momen sulit. Banyak pemain tidak bisa bermain karena masalah fisik, jadi kami harus melakukan perubahan posisi. Hari ini menunjukkan bahwa tim ini adalah tim yang sesungguhnya,” ungkap Bernardo Tavares, Sabtu (4/4/2026).

Absennya Ernando Ari membuat posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Andhika Ramadhani. Sementara peran Bruno Moreira di sisi sayap kiri digantikan oleh Riyan Ardiansyah.

Meski kehilangan dua pemain inti, Persebaya Surabaya tetap mampu tampil solid. Hal ini menunjukkan kedalaman skuad yang mulai teruji di tengah jadwal padat kompetisi.

Tavares menilai ada perubahan sikap yang signifikan dari para pemainnya. Ia melihat fokus dan kesiapan tim sudah terlihat bahkan sejak sesi pemanasan sebelum pertandingan dimulai.

“Saya melihat pemain lebih fokus sejak pemanasan. Kalau kami mempersiapkan diri dengan baik, hal baik akan terjadi di pertandingan,” sambungnya.

