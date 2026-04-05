Imran Nahumarury Tebar Ancaman! Misi Nekat Semen Padang Jegal Raksasa Persib Bandung di Haji Agus Salim

JawaPos.com — Semen Padang FC tak ingin sekadar jadi pelengkap saat menjamu Persib Bandung di pekan ke-26 Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4/2026) malam, tim berjuluk Kabau Sirah itu menebar ancaman serius.

Pelatih Imran Nahumarury memastikan timnya siap tempur meski menghadapi lawan yang sedang berada di puncak performa. Ia menegaskan, Persib Bandung tidak akan pulang dengan mudah membawa poin dari Padang.

Laga ini memang mempertemukan dua tim dengan situasi kontras di klasemen sementara. Semen Padang FC masih terjebak di posisi ke-17 dengan 20 poin, sementara Persib Bandung kokoh di puncak dengan 58 poin.

Perbedaan tersebut tak membuat mental pemain Semen Padang FC ciut. Justru kondisi terdesak menjadi bahan bakar tambahan untuk tampil habis-habisan di hadapan pendukung sendiri.

“Kita siapkan sejumlah opsi, dan secara keseluruhan tim siap bertanding lawan Persib,” ujar Imran Nahumarury. Ia juga menegaskan euforia kemenangan sebelumnya sudah dilupakan demi fokus penuh ke laga berat ini.

Kemenangan atas PSBS Biak menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim. Namun, Imran mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena karena karakter permainan Persib Bandung sangat berbeda.

Menurutnya, setiap pertandingan sisa musim ini harus diperlakukan seperti final. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan jika ingin keluar dari zona degradasi.

“Persib ingin menang, kita juga ingin menang, apalagi kita main di kandang sendiri dengan dukungan suporter,” lanjut Imran Nahumarury. Ia menilai dukungan publik Padang akan jadi energi tambahan yang tak ternilai.

Tekanan besar memang berada di pundak Semen Padang FC. Selain harus menghadapi tim terkuat, mereka juga dituntut meraih poin demi menyelamatkan nasib di kasta tertinggi.