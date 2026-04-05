Jefferson Silva Gacor! Ini Rapor Lengkap Pemain Persebaya Surabaya Usai Bungkam Persita Tangerang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akhirnya kembali menemukan napas kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo. Green Force menang tipis 1-0 lewat gol Francisco Rivera pada Sabtu malam (4/4/2026) dalam laga yang penuh tekanan.

Kemenangan ini terasa jauh lebih dari sekadar tiga poin bagi Persebaya Surabaya. Hasil tersebut menjadi jawaban atas performa yang sempat menurun setelah dua laga tanpa kemenangan.

Dalam kondisi tim yang tidak ideal, Persebaya Surabaya justru menunjukkan karakter sesungguhnya. Sejumlah pemain harus menjalani perubahan posisi akibat kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih.

Pelatih Bernardo Tavares tak menampik situasi sulit tersebut. Namun, ia justru melihat sisi positif dari respons para pemain di lapangan.

“Bagi saya dan terutama bagi tim, ini sangat penting di momen sulit. Banyak pemain tidak bisa bermain karena masalah fisik, jadi kami harus melakukan perubahan posisi. Hari ini menunjukkan bahwa tim ini adalah tim yang sesungguhnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fokus para pemain yang meningkat sejak sebelum pertandingan dimulai. Menurutnya, kesiapan mental menjadi faktor penting di balik kemenangan ini.

“Saya melihat pemain lebih fokus sejak pemanasan. Kalau kami mempersiapkan diri dengan baik, hal baik akan terjadi di pertandingan,” sambungnya.

Secara permainan, Persebaya Surabaya tampil cukup dominan meski skor akhir hanya 1-0. Mereka mencatatkan sembilan tembakan dengan tiga mengarah tepat ke gawang lawan.

Selain itu, Green Force juga unggul dalam situasi bola mati dengan tiga kali sepak pojok. Peluang demi peluang sebenarnya terbuka, namun penyelesaian akhir masih belum maksimal.