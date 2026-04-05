David da Silva Kirim Dukungan ke Bruno Paraiba! Wariskan Mentalitas Top Skor Abadi Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang tak sekadar soal tiga poin, tapi juga menghadirkan cerita emosional di Stadion Gelora Bung Tomo. Momen debut Bruno Paraiba di kandang sendiri langsung dibalut dukungan dari legenda hidup klub yang kini membela Malut United, David da Silva.

Persebaya Surabaya akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal Francisco Rivera pada menit ke-61 menjadi pembeda dalam laga pekan ke-26 Super League 2025/2026, Sabtu malam (4/4/2026).

Kemenangan ini terasa penting karena datang di tengah tekanan usai dua laga tanpa hasil maksimal. Tiga poin tersebut sekaligus menjadi penegas Green Force belum kehilangan karakter bertarungnya.

Namun, sorotan tak hanya tertuju pada hasil akhir pertandingan tersebut. Debut kandang Bruno Paraiba justru mencuri perhatian karena menjadi awal baru bagi striker asal Brasil itu setelah sempat menepi lama akibat cedera.

Masuk dari bangku cadangan, Bruno Paraiba langsung menunjukkan potensi meski hanya bermain selama 21 menit. Ia mencatatkan expected goals (xG) sebesar 0,50, dengan satu percobaan tembakan yang cukup mengancam.

Selain itu, kontribusinya juga terlihat dari distribusi bola yang cukup rapi dengan akurasi umpan mencapai 67 persen. Ia juga sempat dilanggar sekali, menunjukkan pergerakannya cukup merepotkan lini belakang lawan.

Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo malam itu menjadi saksi bagaimana Bruno Paraiba akhirnya merasakan debut di hadapan ribuan Bonek.

Momen tersebut terasa spesial karena ia harus menunggu sejak didatangkan pada 10 Januari 2026 di bursa transfer paruh musim.