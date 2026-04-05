Antara
06 April 2026, 00.37 WIB

Buntut Sanksi Komdis PSSI, Bali United Sambut PSBS Biak Tanpa Penonton di Stadion Kapten I Wayan Dipta

Johnny Jansen. (Istimewa) - Image

Johnny Jansen. (Istimewa)

JawaPos.com - Bali United bakal mengendalikan pergerakan PSBS Biak pada laga pekan ke-26 Super League 2025/2026. Laga itu akan digelar tanpa penonton di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (6/4).

“Kami mau lebih baik dan mengendalikan pertandingan,” kata Pelatih Bali United, Johnny Jansen, di sela jumpa pers H-1 pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu (5/4).

Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan libur panjang selama sekitar empat pekan setelah libur Nyepi dan Idul Fitri dipastikan memberikan energi baru kepada pemain.

Waktu libur panjang tersebut dimanfaatkan skuad dengan julukan Serdadu Tridatu untuk mengasah menu latihan fisik, taktik, dan teknis di pemusatan latihan Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar.

Eks Pelatih PEC Zwolle di Liga Belanda itu menambahkan sejumlah pemain yang sebelumnya cedera juga sudah kembali merapat dengan tim untuk sesi latihan bersama dan diharapkan dapat membela skuad Bali di lapangan.

Para pemain itu di antaranya Jordy Bruijn, Mirza Mustafic, dan Brandon Wilson.

“Kami sudah siap untuk pertandingan. Libur beberapa pekan membantu kebugaran pemain,” imbuhnya.

Bali United kini berada di posisi ke-10 klasemen sementara dengan 33 poin dari hasil delapan kemenangan, sembilan hasil imbang dan delapan kekalahan.

Sementara itu, PSBS Biak menghuni klasemen dasar dengan meraih empat kemenangan, enam imbang dan 15 kali kekalahan yang membuat mereka baru mengoleksi 18 poin dari 25 pekan pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
