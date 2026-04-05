Hector Souto Targetkan Timnas Futsal Indonesia Tembus Semifinal ASEAN Futsal Championship 2026

JawaPos.com-Tim nasional futsal Indonesia menargetkan lolos ke semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 yang akan mulai bergulir pada Senin (6/4) di Nonthaburi Hall, Thailand.

Pelatih kepala timnas futsal Indonesia Héctor Souto memilih pendekatan yang realistis dan bertahap dengan penampilan skuad Garuda yang mayoritas diisi oleh wajah-wajah segar hasil tempaan kompetisi domestik.

"Kami hanya ingin mencoba untuk kompetitif. Target utama kami adalah mengembangkan tim nasional agar memiliki lebih banyak pemain yang siap bermain kapan pun kami membutuhkan mereka," kata Souto, Minggu (5/4).

"Terkait turnamen ini, kami akan menjalaninya pertandingan demi pertandingan. Semoga kami bisa mencapai semifinal, itu adalah target hasil kami untuk fase grup, dan setelah itu kita lihat apa yang terjadi."

Bagi Federasi Futsal Indonesia dan jajaran pelatih, turnamen ini adalah investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi tim nasional.

Dengan memberikan jam terbang internasional kepada talenta-talenta Profesional Futsal League (PFL), federasi menilai hal tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan Indonesia memiliki stok pemain berkualitas yang siap diturunkan kapan saja.

Timnas futsal Indonesia memohon doa dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat tanah air agar langkah para penggawa baru Garuda di Thailand dapat membuahkan hasil yang maksimal dan membanggakan.