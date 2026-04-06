Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
07 April 2026, 02.45 WIB

Bantai Brunei Darussalam 7-0, Hector Souto Puji Pemain Timnas Futsal Indonesia dan Siap Hadapi Malaysia

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto. (Dok. Timnas Futsal)

JawaPos.com - Hector Souto memberikan apresiasi kepada para pemain Timnas Futsal Indonesia setelah berhasil membantai Brunei Darussalam di laga perdana Grup B ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang berakhir dengan skor telak 7-0 tersebut dimainkan di Nonthaburi Hall, Bangkok, Senin (6/4).

Pelatih asal Spanyol tersebut memuji para pemain yang berhasil melakukan debutnya bersama Timnas Futsal Indonesia saat menang melawan Brunei Darussalam. Hector Souto juga menyoroti penampilan Muhammad Sanjaya yang mencetak hattrick dan Andarias Kareth yang mengoleksi dua gol.

"Tentang para pemain yang melakukan debut hari ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada mereka karena melakukan pekerjaan yang sangat baik," kata Hector Souto setelah pertandingan yang dikutip dari kanal Instagram @timnasfutsal, Senin (6/4).

"Kami berharap di masa depan, kami dapat memberikan lebih banyak kesempatan untuk lebih banyak pemain bukan hanya para pemain yang datang hari ini, seperti yang saya katakan sebelumnya di fase kedua evolusi kita sebagai tim nasional. Jadi saya lebih dari puas hari ini," lanjut pelatih usia 44 tahun itu.

Di laga besok, skuad Garuda sudah ditunggu Malaysia yang dianggap menjadi laga sulit bagi Hector Souto. Menghadapi laga tersebut, sang pelatih sangat percaya diri bahwa tim asuhannya bakal menampilkan perfoma terbaiknya.

"Setiap pertandingan akan sulit bagi kami. Besok kita akan memiliki Malaysia bahwa mereka adalah pemain baru, tapi seperti yang saya lihat dalam pemanasan mereka adalah pemain bagus," ujar Souto.

Menarik dinantikan performa Timnas Futsal Indonesia di laga besok melawan Malaysia pukul 15.00 WIB. Apakah mereka berhasil meraih kemenangan keduanya di ajang Piala ASEAN Futsal Championship 2026? Patut ditunggu.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore