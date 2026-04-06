Antonius Oskarianto Adur
07 April 2026, 03.28 WIB

Bongkar 3 Fakta Hasil Imbang Persik Kediri Kontra Persijap Jepara, Clean Sheet Tapi Tak Pernah Menang

Persik Kediri raih hasil imbang melawan Persijap Jepara. (Dok. Persik Kediri)

JawaPos.com - Persik Kediri gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang melawan Persijap Jepara di pekan ke-26 Super League. Laga yang berakhir dengan skor tanpa gol tersebut dimainkan di Stadion Brawijaya, Senin (6/4).

Tim tuan rumah sebenarnya berhasil unggul pada menit ke-29 melalui gol dari Jose Enrique. Namun, gol tersebut harus dianulir karena pemain asal Spanyol tersebut berada di posisi offside.

Jika melihat statistik pertandingan yang dilansir kanal Instagram I League, Persik Kediri bisa saja kalah dari Persijap. Sebab, Persijap mampu menciptakan lima kreasi peluang dibandingkan Persik yang hanya satu kreasi peluang.

Selain itu, dalam melepaskan tendangan, Persik Kediri juga kalah secara statistik. Macan Putih melepaskan dua tendangan ke arah gawang dari total tujuh tendangan. Sementara Persijap, mampu melepaskan tiga tendangan ke arah gawang dari 10 tendangan.

Nah, berikut ini ada tiga fakta menarik dari hasil imbang yang diraih Persik Kediri dari Persijap Jepara. Apa saja fakta-fakta tersebut? 

1. Dua pertandingan tidak pernah menang

Persik Kediri menemui kesulitan dalam dua laga terakhir di Super League. Mereka gagal meraih poin saat kalah dari Persib Bandung dan hanya mendapatkan satu poin di kandang melawan Persijap Jepara.

2. Persik Kediri tidak bisa mencetak gol

Selain gagal meraih kemenangan, Persik juga terlihat tidak bisa mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir melawan Persib dan Persijap Jepara. Bahkan Jose Enrique yang sudah mencetak 10 gol, sedang kesusahan membobol gawang lawan sejak terakhir kali mencetak gol pada saat melawan Persis Solo.

3. Persik berhasil clean sheet

