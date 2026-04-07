Debut Cyrus Margono Berujung Luka! Persebaya Surabaya Siap Manfaatkan Rapuhnya Persija Jakarta di GBK

Kiper Cyrus Margono menjalani debut bersama Persija Jakarta saat menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda. (Persija)
JawaPos.com–Debut Cyrus Margono bersama Persija Jakarta justru berakhir pahit setelah timnya tumbang 1-3 dari Bhayangkara FC. Hasil ini menjadi sinyal yang langsung ditangkap Persebaya Surabaya jelang duel panas super league di Stadion Gelora Bung Karno.
Persija menyudahi lawatan ke Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4), dengan kekecewaan. Padahal, Macan Kemayoran sempat tampil meyakinkan di awal pertandingan super league lawan Bhayangkara FC.
Laga super league baru berjalan satu menit, Persija langsung membuka keunggulan lewat skema rapi. Umpan lambung Allano Lima disambut sundulan Rayhan Hannan yang tak mampu dihentikan lini belakang Bhayangkara FC.
Gol cepat itu sempat memberi harapan besar bagi tim ibu kota untuk menguasai jalannya laga. Namun, keunggulan tersebut perlahan memudar seiring meningkatnya tekanan dari tuan rumah.
Bhayangkara FC mampu bangkit dan mengeksploitasi celah di lini pertahanan Persija. Moussa Sidibe mencetak gol penyeimbang pada menit ke-28 yang membuat skor kembali imbang 1-1 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin intens dengan tensi tinggi. Persija masih mencoba mengontrol permainan, tetapi situasi berubah drastis setelah Jordi Amat menerima kartu kuning kedua.
Bermain dengan 10 orang membuat keseimbangan tim mulai goyah. Kondisi ini dimanfaatkan Bhayangkara untuk meningkatkan agresivitas serangan mereka.
Meski dalam tekanan, Persija sempat kembali unggul lewat momen brilian. Fabio Calonego mencetak gol spektakuler melalui tendangan bebas pada menit ke-63 yang membuat skor menjadi 2-1.
Gol tersebut seolah menghidupkan kembali asa kemenangan Persija. Namun, keunggulan itu kembali tak bertahan lama karena Bhayangkara menunjukkan mentalitas kuat.
