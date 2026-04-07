Top Skor Abadi Nomor 4! Osvaldo Haay Bongkar Alasan Pilih Persebaya Surabaya, Sosok Angel Alfredo Vera Jadi Kunci

Osvaldo Haay saat memperkuat Persebaya Surabaya dan mencatatkan namanya dalam daftar top skor abadi klub. (Persebaya)
JawaPos.com — Osvaldo Haay akhirnya angkat bicara soal keputusan penting dalam kariernya. Winger lincah asal Papua itu mengungkap alasan di balik pilihannya bergabung dengan Persebaya Surabaya, yang kini mengantarnya masuk daftar top skor abadi klub.
Momen itu terjadi pada 2018 saat Osvaldo Haay memutuskan meninggalkan Persipura Jayapura. Keputusan tersebut tak sekadar soal pindah klub, tetapi juga langkah besar untuk mencari pengalaman baru dalam karier profesionalnya.
Lahir di Jayapura pada 1 Mei 1997, Osvaldo dikenal sebagai pemain dengan kecepatan dan visi bermain yang menonjol.
Kariernya dimulai dari akademi Persipura sebelum akhirnya menembus tim senior pada 2016 dan mulai mencuri perhatian publik sepak bola nasional.
Meski menjadi salah satu pemain muda potensial di Persipura Jayapura, Osvaldo memilih keluar di saat tim masih membutuhkan jasanya. Keputusan itu sempat mengejutkan, tetapi ternyata sudah dipikirkan matang oleh sang pemain.
“Kalau dari saya sendiri, pertama itu karena memang dari niat saya sendiri. Saya ingin keluar. Cari pengalaman di luar dan kebetulan ada tawaran dari Persebaya Surabaya,” kata Osvaldo Haay saat diwawancarai melalui kanal YouTube Sport77 Official.
Langkah Osvaldo Haay menuju Persebaya Surabaya tak lepas dari sosok pelatih Angel Alfredo Vera. Pelatih asal Argentina itu punya peran besar dalam perkembangan karier Osvaldo sejak di Persipura Jayapura.
Kedekatan emosional dengan Angel Alfredo Vera menjadi salah satu faktor utama. Osvaldo merasa pelatih tersebut adalah sosok yang berjasa dalam membentuk permainannya di level profesional.
“Nah, dan kebetulan lagi, pelatihnya saat itu Angel Alfredo Vera. Masalahnya, waktu kita habis juara, tahun berikutnya dia dipecat kan. Itu sempat jadi pertanyaan juga. Tapi waktu itu saya masih muda. Saya tidak terlalu memikirkan itu,” jelasnya.
