FC Bekasi City Gagal Menang di Kandang, Widyantoro Soroti Performa Pemain

Bekasi FC saat menghadapi Persekat Tegal. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Hasil imbang harus diterima FC Bekasi City saat menjamu Persekat Tegal pada lanjutan pekan ke-23 Championship 2025/2026, Senin (7/4/2026).
Bermain di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, tuan rumah gagal mengamankan tiga poin setelah laga berakhir dengan skor 1-1.
Pelatih kepala FC Bekasi City, Widyantoro, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya usai pertandingan. Ia menilai performa timnya jauh dari ekspektasi, terutama dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan sebelumnya.
“Tentunya hasil ini tidak kami inginkan. Saya sangat kecewa karena para pemain tidak menjalankan strategi yang sudah dilatih,” ujar Widyantoro dalam sesi konferensi pers setelah laga dikutip dari ileague.id.
Baca Juga:Prediksi PSMS Medan vs FC Bekasi City: Eko Purdjianto Beberkan Masalah Fokus, Risman Ariyanto Dapat Evaluasi
Secara permainan, FC Bekasi City sebenarnya tampil cukup menjanjikan di awal pertandingan. Mereka mampu membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Ramadhan Madon pada menit ke-17.
Gol tersebut sempat memberi harapan bagi tim tuan rumah untuk mengamankan kemenangan di depan pendukung sendiri.
Namun memasuki babak kedua, ritme permainan mulai berubah. Persekat Tegal tampil lebih berani dan mampu menekan lini pertahanan tuan rumah.
Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-80 lewat gol Riki Dwi Saputro yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Gol penyeimbang itu menjadi pukulan bagi FC Bekasi City yang sebelumnya berada di atas angin. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol dari kedua tim.
Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik