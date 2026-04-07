Andre Rizal Hanafi
08 April 2026, 01.37 WIB

FC Bekasi City Gagal Menang di Kandang, Widyantoro Soroti Performa Pemain

Bekasi FC saat menghadapi Persekat Tegal. (Dok ILeague)

JawaPos.com - Hasil imbang harus diterima FC Bekasi City saat menjamu Persekat Tegal pada lanjutan pekan ke-23 Championship 2025/2026, Senin (7/4/2026). 

Bermain di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, tuan rumah gagal mengamankan tiga poin setelah laga berakhir dengan skor 1-1.

Pelatih kepala FC Bekasi City, Widyantoro, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya usai pertandingan. Ia menilai performa timnya jauh dari ekspektasi, terutama dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan sebelumnya.

“Tentunya hasil ini tidak kami inginkan. Saya sangat kecewa karena para pemain tidak menjalankan strategi yang sudah dilatih,” ujar Widyantoro dalam sesi konferensi pers setelah laga dikutip dari ileague.id.

Secara permainan, FC Bekasi City sebenarnya tampil cukup menjanjikan di awal pertandingan. Mereka mampu membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Ramadhan Madon pada menit ke-17. 

Gol tersebut sempat memberi harapan bagi tim tuan rumah untuk mengamankan kemenangan di depan pendukung sendiri.

Namun memasuki babak kedua, ritme permainan mulai berubah. Persekat Tegal tampil lebih berani dan mampu menekan lini pertahanan tuan rumah. 

Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-80 lewat gol Riki Dwi Saputro yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Gol penyeimbang itu menjadi pukulan bagi FC Bekasi City yang sebelumnya berada di atas angin. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol dari kedua tim.

