Moch. Rizky Pratama Putra
08 April 2026, 14.33 WIB

Raja Passing Persib Bandung Angkat Bicara! Julio Cesar Tak Ingin Sesumbar Soal Peluang Juara

Julio Cesar saat mengawal lini belakang Persib Bandung dengan distribusi bola akurat dan peran krusial di area pertahanan. (Persib) - Image

Julio Cesar saat mengawal lini belakang Persib Bandung dengan distribusi bola akurat dan peran krusial di area pertahanan. (Persib)

JawaPos.com — Sikap tenang ditunjukkan bek andalan Persib Bandung, Julio Cesar, saat bicara peluang juara di Super League 2025/2026. Di tengah performa tim yang terus menanjak, ia justru menolak sesumbar dan memilih fokus pada langkah terdekat.

Kemenangan 2-0 atas Semen Padang menjadi modal penting bagi Persib Bandung untuk menjaga asa di papan atas klasemen.

Namun, ujian sesungguhnya sudah menanti saat mereka menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, 12 April 2026.

Julio Cesar, atau yang akrab disapa JC, menegaskan timnya tidak boleh terjebak dalam euforia kemenangan. Ia menilai delapan laga tersisa harus diperlakukan layaknya final, tetapi dijalani satu per satu.

"Kami memiliki delapan pertandingan final dan sekarang kami fokus dulu untuk menghadapi yang terdekat. Kami harus menatapnya dan melaju step by step," ujar JC.

Pernyataan itu menegaskan pendekatan realistis yang diusung pemain asal Brasil tersebut. Ia tidak ingin rekan-rekannya kehilangan fokus hanya karena terlalu jauh memikirkan peluang juara.

Baginya, pertandingan melawan Bali United adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar. Tiga poin di kandang sendiri menjadi harga mati demi menjaga momentum.

"Anda jangan melihat ke sisa pertandingan, tapi hari Minggu nanti benar-benar seperti final. Kami harus mengambil tiga poin," tegasnya.

Di balik sikap rendah hati itu, performa JC sebenarnya cukup mencuri perhatian sepanjang musim ini. Ia menjelma sebagai salah satu bek dengan distribusi bola paling rapi di kompetisi.

