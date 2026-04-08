Empat Laga Penentuan, Madura United Pilih Stadion Gelora Bangkalan Jadi Markas Baru

JawaPos.com - Madura United FC akan menjalani empat pertandingan kandang terakhir di BRI Super League 2025/26 dengan suasana yang berbeda. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab dipastikan berpindah markas ke Stadion Gelora Bangkalan (SGB) untuk sisa musim ini.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Madura United, Moh. Alwi.

Ia menyebut keputusan ini sudah melalui berbagai pertimbangan, termasuk kesiapan fasilitas dan dukungan suporter.

“Insya Allah, kami pindah tempat pertandingan ke Stadion Gelora Bangkalan untuk empat laga kandang sisa musim ini,” ujar Alwi dikutip dari ileague.id.

Empat laga yang akan digelar di SGB terbilang penting. Madura United dijadwalkan menghadapi Persik Kediri pada 11 April, kemudian Dewa United Banten FC (25 April), Bali United FC (5 Mei), dan terakhir PSM Makassar.

Menurut Alwi, panpel saat ini tengah fokus melakukan berbagai persiapan teknis. Mengingat SGB sudah cukup lama tidak digunakan untuk kompetisi kasta tertinggi, sejumlah pembenahan harus dilakukan agar memenuhi standar yang ditetapkan regulator.

“Karena sudah lama tidak dipakai untuk BRI Super League, tentu ada beberapa hal yang harus dibenahi agar sesuai standar,” jelasnya.

Selain itu, proses pemindahan perlengkapan dari Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, juga sedang berjalan. Mulai dari perangkat pertandingan hingga kebutuhan operasional lainnya dipindahkan secara bertahap.