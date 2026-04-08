Moch. Rizky Pratama Putra
08 April 2026, 23.16 WIB

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

Aksi Riyan Ardiansyah saat membela Persebaya Surabaya dan menunjukkan performa impresif di sektor sayap. (Instagram @ardiansyahriyan17) - Image

Aksi Riyan Ardiansyah saat membela Persebaya Surabaya dan menunjukkan performa impresif di sektor sayap. (Instagram @ardiansyahriyan17)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya seperti menemukan kepingan baru yang selama ini dicari di sektor sayap. Sosok itu adalah Riyan Ardiansyah, winger dengan nilai pasar Rp 1,74 miliar yang tampil memikat saat menghadapi Persita Tangerang.

Penampilan Riyan langsung mencuri perhatian Bonek dan Bonita karena dinilai mampu mengisi kekosongan peran kapten Bruno Moreira.

Dalam kondisi Bruno Moreira yang tidak sepenuhnya bugar, Riyan hadir sebagai solusi segar di lini serang Green Force.

Dalam laga tersebut, Riyan mencatat rating 7,3 dengan durasi bermain 69 menit sebelum digantikan Bruno Paraiba. Ia memang tidak mencetak gol maupun assist, tetapi kontribusinya terlihat jelas dari pergerakan aktif di sisi lapangan.

Riyan mencatatkan tiga tembakan dengan satu mengarah ke gawang serta expected goals (xG) sebesar 0,12. Ia juga menciptakan satu peluang melalui expected assist (xA) 0,13 yang menunjukkan potensi kontribusi ofensifnya.

Dari sisi eksplosivitas, Riyan tampil menonjol dengan empat dribel sukses dari lima percobaan atau 80 persen. Angka ini menegaskan karakter permainan direct yang berani menusuk pertahanan lawan lewat duel satu lawan satu.

Distribusi bola Riyan juga cukup rapi dengan akurasi umpan mencapai 68 persen. Ia bahkan mencatat dua umpan silang akurat dari empat percobaan, menjadi sinyal kuat perannya sebagai winger berjalan efektif.

Menariknya, kontribusi Riyan tidak hanya di lini depan. Ia juga mencatat satu intersepsi, dua recovery, serta lima kemenangan duel bawah dari delapan percobaan yang menunjukkan kerja kerasnya dalam fase bertahan.

Berdasarkan analisis heatmap, Riyan lebih sering beroperasi di sisi kanan lapangan. Ia kerap bergerak dari flank kanan menuju half-space untuk membantu transisi serangan tim.

[Heatmap Riyan Ardiansyah lawan Persita Tangerang]

Artikel Terkait
Menunggu Comeback Ernando Ari dan Bruno Moreira! Persebaya Surabaya Siap Tempur Hadapi Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Menunggu Comeback Ernando Ari dan Bruno Moreira! Persebaya Surabaya Siap Tempur Hadapi Persija Jakarta

08 April 2026, 13.55 WIB

Terbongkar! Alasan Bernardo Tavares Tak Mainkan Ernando Ari dan Bruno Moreira Saat Persebaya Surabaya Bungkam Persita - Image
Sepak Bola Indonesia

Terbongkar! Alasan Bernardo Tavares Tak Mainkan Ernando Ari dan Bruno Moreira Saat Persebaya Surabaya Bungkam Persita

05 April 2026, 15.37 WIB

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
Sepak Bola Indonesia

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

05 April 2026, 01.22 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

