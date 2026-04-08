Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

Aksi Riyan Ardiansyah saat membela Persebaya Surabaya dan menunjukkan performa impresif di sektor sayap. (Instagram @ardiansyahriyan17)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya seperti menemukan kepingan baru yang selama ini dicari di sektor sayap. Sosok itu adalah Riyan Ardiansyah, winger dengan nilai pasar Rp 1,74 miliar yang tampil memikat saat menghadapi Persita Tangerang.
Penampilan Riyan langsung mencuri perhatian Bonek dan Bonita karena dinilai mampu mengisi kekosongan peran kapten Bruno Moreira.
Dalam kondisi Bruno Moreira yang tidak sepenuhnya bugar, Riyan hadir sebagai solusi segar di lini serang Green Force.
Dalam laga tersebut, Riyan mencatat rating 7,3 dengan durasi bermain 69 menit sebelum digantikan Bruno Paraiba. Ia memang tidak mencetak gol maupun assist, tetapi kontribusinya terlihat jelas dari pergerakan aktif di sisi lapangan.
Riyan mencatatkan tiga tembakan dengan satu mengarah ke gawang serta expected goals (xG) sebesar 0,12. Ia juga menciptakan satu peluang melalui expected assist (xA) 0,13 yang menunjukkan potensi kontribusi ofensifnya.
Dari sisi eksplosivitas, Riyan tampil menonjol dengan empat dribel sukses dari lima percobaan atau 80 persen. Angka ini menegaskan karakter permainan direct yang berani menusuk pertahanan lawan lewat duel satu lawan satu.
Distribusi bola Riyan juga cukup rapi dengan akurasi umpan mencapai 68 persen. Ia bahkan mencatat dua umpan silang akurat dari empat percobaan, menjadi sinyal kuat perannya sebagai winger berjalan efektif.
Menariknya, kontribusi Riyan tidak hanya di lini depan. Ia juga mencatat satu intersepsi, dua recovery, serta lima kemenangan duel bawah dari delapan percobaan yang menunjukkan kerja kerasnya dalam fase bertahan.
Berdasarkan analisis heatmap, Riyan lebih sering beroperasi di sisi kanan lapangan. Ia kerap bergerak dari flank kanan menuju half-space untuk membantu transisi serangan tim.
[Heatmap Riyan Ardiansyah lawan Persita Tangerang]
