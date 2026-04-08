Bintang Malut United Jadi Korban Rasisme Lagi Kontra Arema FC, Yakob Sayuri Harapkan Hal Ini

JawaPos.com - Yakob Sayuri kembali menjadi korban rasisme. Kali ini tidak melalui media sosial, melainkan langsung didengarnya di lapangan. Itu terjadi saat timnya Malut United dijamu oleh Arema FC pada Jumat (3/4) lalu.

Pertandingan sempat terhenti karena Yakob memprotes tindakan rasisme terhadap dirinya. Saat ditemui Jawa Pos, pemain berusia 28 tahun itu mengaku sudah lelah dengan perilaku rasisme yang belum bisa hilang dari sepak bola Indonesia.

''Masalahnya bukan hanya kepada saya dan saudara saya saja ini, sudah sering terjadi terutama kepada kami orang-orang timur,'' keluhnya kepada Jawa Pos.

Baginya, perilaku rasisme sama sekali tidak mencerminkan sikap fair play dalam sepak bola. ''Saya berharap ke depannya tidak ada rasis-rasis lagi,'' lanjutnya.

Perilaku rasisme sangat memilukan hatinya. Yakob merasa sebagai masyarakat timur, harga dirinya diinjak-injak. ''Sedangkan hitam kulit saya, tetap jalani kalau dipanggil untuk Indonesia. Bahkan saya baru kembali dari pemanggilan timnas Indonesia, baru saja wakili negara ini. Tapi justru masih dapat rasis,'' kecamnya.