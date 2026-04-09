Andre Rizal Hanafi
09 April 2026, 23.26 WIB

Bernardo Tavares Ungkap Kendala Persebaya Surabaya! Jelang Duel Panas Kontra Persija Jakarta, Banyak Pemain Belum Fit

Bernardo Tavares memimpin latihan intens Persebaya Surabaya jelang laga krusial melawan Persija. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com -Persiapan Persebaya Surabaya menjelang laga pekan ke-27 Super League 2025/2026 melawan Persija Jakarta tidak berjalan sepenuhnya mulus.

Selain mematangkan strategi, tim berjuluk Green Force juga harus berpacu dengan waktu untuk memulihkan kondisi sejumlah pemain yang belum sepenuhnya fit.

Pelatih kepala Bernardo Tavares mengakui bahwa fokus utama tim saat ini bukan sekadar taktik, melainkan memastikan kesiapan pemain yang benar-benar berada dalam kondisi terbaik. “Saat ini kami mencoba melihat pemain mana yang berada dalam kondisi terbaik. Banyak pemain mengalami masalah kondisi,” ujar pelatih asal Portugal tersebut dikutip dari ileague.id.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (11/4) ini diprediksi berlangsung ketat. Namun, kondisi kebugaran pemain menjadi salah satu tantangan utama yang kini dihadapi tim pelatih Persebaya.

Situasi ini membuat opsi yang dimiliki Persebaya menjadi terbatas. Beberapa pemain inti bahkan belum kembali menjalani latihan secara penuh, sehingga peluang mereka untuk tampil masih belum bisa dipastikan.

“Ada pemain yang tidak ikut latihan, sehingga saya belum bisa memastikan apakah mereka siap bermain,” tambah Tavares.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat Persija Jakarta dikenal sebagai lawan yang tangguh, terlebih saat bermain di kandang sendiri. Meski demikian, Tavares tetap menunjukkan sikap optimistis dengan skuad yang tersedia saat ini.

Menurutnya, kekuatan tim tidak hanya ditentukan oleh nama besar pemain, tetapi juga oleh kesiapan dan kerja sama seluruh pemain di lapangan. Ia percaya pemain yang siap tampil akan mampu memberikan kontribusi maksimal.

“Kami berharap memiliki lebih banyak opsi dibanding pertandingan terakhir,” imbuh Tavares.

Saat ini, Persebaya Surabaya berada di posisi keenam klasemen sementara dengan raihan 42 poin.

Artikel Terkait
Bernardo Tavares Harap-harap Cemas Pantau Kondisi Pemain Persebaya Surabaya jelang Bertandang ke Markas Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Harap-harap Cemas Pantau Kondisi Pemain Persebaya Surabaya jelang Bertandang ke Markas Persija Jakarta

09 April 2026, 16.46 WIB

Bernardo Tavares Jadi Pelatih Terbaik Pekan ke-26 setelah Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Jadi Pelatih Terbaik Pekan ke-26 setelah Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang

09 April 2026, 13.58 WIB

Jatuh Bangun Riyan Ardiansyah Curi Hati Bonek! Kini Jadi Senjata Baru Persebaya Surabaya di Era Bernardo Tavares - Image
Sepak Bola Indonesia

Jatuh Bangun Riyan Ardiansyah Curi Hati Bonek! Kini Jadi Senjata Baru Persebaya Surabaya di Era Bernardo Tavares

08 April 2026, 22.06 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

