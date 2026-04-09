Hector Souto Sebut Laga Lawan Vietnam di Semifinal ASEAN Futsal Championship bakal Menantang

JawaPos.com-Pelatih tim nasional futsal Indonesia Hector Souto menyebut laga semifinal Kejuaraan ASEAN Futsal Championship 2026 melawan Vietnam di Nonthaburi, Thailand, pada besok Jumat (10/4) pukul 17.00 WIB, akan sangat menantang.

"Selalu menantang karena Diego Giustozzi (pelatih timnas futsal Vietnam-red) adalah pelatih dengan standar tinggi, pelatih kelas dunia, dan dia sudah bekerja sejak Agustus 2022 bersama timnas Vietnam. Dia berhasil memasukkan banyak pemain bagus, termasuk pemain muda, untuk mempersiapkan apa yang akan datang dalam dua tahun ke depan," kata Hecto pada jumpa pers pra-laga, dikutip dari keterangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), Kamis.

Kedua tim akan bertemu di babak semifinal setelah Indonesia menjadi juara Grup B dan Vietnam menjadi runner-up Grup A.

Indonesia menyelesaikan tiga laga babak grup dengan kemenangan, sementara Vietnam menelan kekalahan di laga terakhirnya menghadapi Thailand, sehingga mereka finis di peringkat kedua klasemen akhir Grup A dengan mengoleksi enam poin dari dua kemenangan.

Hector juga menyoroti bahwa skuad Vietnam hanya melakukan sedikit perubahan dari turnamen sebelumnya, Piala Asia Futsal 2026, ketika mereka dihentikan Indonesia pada babak perempat final. Kala itu, Indonesia menang tipis 3-2.

Situasi ini berbeda dari Indonesia, yang hanya menyisakan dua pemain dari penampilan bersejarah mereka di Piala Asia Futsal 2026, saat menjadi finalis dan membuat sang juara Iran bekerja sangat keras untuk menang.

Dua pemain yang dimaksud adalah Yogi Saputra dan Dewa Rizki. Sementara satu pemain dari Kejuaraan Futsal ASEAN 2024 yang masih ada di timnas saat ini, Guntur Sulistyo Aribowo.