Ardha Ihsan Asy'Ari
10 April 2026, 02.58 WIB

Persib Bandung Diambang Hattrick Juara Super League, Bojan Hodak Dapat Tawaran Kontrak Baru

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak diambang kontrak baru. (Dok. Persib) - Image

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak diambang kontrak baru. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Tangan dingin Bojan Hodak terbukti ampuh memberi prestasi tertinggi bagi Persib Bandung di kancah persepak bolaan Indonesia. Dalam dua musim terakhir, Maung Bandung sukses mendominasi Liga 1 dengan meraih gelar juara back to back.

Musim ini, Persib juga sedang diambang juara Super League karena mereka masih memimpin klasemen sementara liga dengan selisih empat poin dari pesaing terdekatnya yaitu Borneo FC dan tinggal menyisakan delapan pertandingan.

Tak hanya di tingkat lokal, Persib juga tampil cukup bagus di kancah kompetisi antar klub Asia, dimana pada musim ini mereka sukses lolos ke babak knock out AFC Champions League 2 namun disingkirkan oleh Ratchaburi.

Dengan prestasi dan pencapaian yang cukup mentereng itu, pihak manajemen Persib siap memperpanjang kontrak Bojan Hodak, karena kontrak sang juru taktik akan berakhir pada akhir musim ini. 

“Kami sedang dalam pembicaraan. Pemilik klub, Pak Glenn (Sugita) memberi saya penawaran yang bagus tapi ada beberapa hal lain yang juga saya miliki dalam hidup saya, jadi saya masih berbicara dengannya dan saya berharap semuanya akan baik-baik saja di akhir,” kata Hodak seperti dikutip dari laman ILeague.

Perjalanan pelatih asal Kroasia ini cukup unik di Persib. Ia awalnya hanya menjadi pengganti pelatih Luis Milla yang mengundurkan diri dan hanya mendapat kontrak satu tahun. Namun setelah juara Liga 1, ia mendapatkan kontrak perpanjangan tahun 2024 selama dua tahun. 

Kini, ia sedang disibukkan dengan persiapan untuk menghadapi Bali United dalam lanjutan Super League yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) malam. 

Dalam laga ini, hanya Julio Cesar yang kemungkinan tidak dapat bermain karena akumulasi kartu. Sisanya hampir dipastikan bisa bermain, termasuk Andrew Jung yang sempat cedera dan Beckham Putra yang sempat sakit, serta Patricio Matricardi.

"Ya Julio tidak akan bermain, tapi Pato (Matricardi) kembali. Jadi, saya pikir tidak ada masalah," ujar Hodak juga.

Dengan delapan laga tersisa, Persib setidaknya perlu memenangkan tujuh pertandingan. Namun jika Borneo FC lebih banyak terpeleset dan Maung Bandung terus melaju, maka mereka bisa lebih cepat memastikan gelar.

Artikel Terkait
Kabar Baik Bobotoh, Persib dan Bojan Hodak dalam Tahap Negosiasi Kontrak - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Baik Bobotoh, Persib dan Bojan Hodak dalam Tahap Negosiasi Kontrak

10 April 2026, 02.06 WIB

Ramon Tanque Wanti-wanti Ancaman Bali United, Persib Bandung Tak Mau Tersandung di Momen Krusial - Image
Sepak Bola Indonesia

Ramon Tanque Wanti-wanti Ancaman Bali United, Persib Bandung Tak Mau Tersandung di Momen Krusial

09 April 2026, 23.45 WIB

Ramon Tanque: Delapan Laga Final untuk Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Ramon Tanque: Delapan Laga Final untuk Persib Bandung

09 April 2026, 21.48 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

