Persib Bandung Diambang Hattrick Juara Super League, Bojan Hodak Dapat Tawaran Kontrak Baru

JawaPos.com - Tangan dingin Bojan Hodak terbukti ampuh memberi prestasi tertinggi bagi Persib Bandung di kancah persepak bolaan Indonesia. Dalam dua musim terakhir, Maung Bandung sukses mendominasi Liga 1 dengan meraih gelar juara back to back.

Musim ini, Persib juga sedang diambang juara Super League karena mereka masih memimpin klasemen sementara liga dengan selisih empat poin dari pesaing terdekatnya yaitu Borneo FC dan tinggal menyisakan delapan pertandingan.

Tak hanya di tingkat lokal, Persib juga tampil cukup bagus di kancah kompetisi antar klub Asia, dimana pada musim ini mereka sukses lolos ke babak knock out AFC Champions League 2 namun disingkirkan oleh Ratchaburi.

Dengan prestasi dan pencapaian yang cukup mentereng itu, pihak manajemen Persib siap memperpanjang kontrak Bojan Hodak, karena kontrak sang juru taktik akan berakhir pada akhir musim ini.

“Kami sedang dalam pembicaraan. Pemilik klub, Pak Glenn (Sugita) memberi saya penawaran yang bagus tapi ada beberapa hal lain yang juga saya miliki dalam hidup saya, jadi saya masih berbicara dengannya dan saya berharap semuanya akan baik-baik saja di akhir,” kata Hodak seperti dikutip dari laman ILeague.

Perjalanan pelatih asal Kroasia ini cukup unik di Persib. Ia awalnya hanya menjadi pengganti pelatih Luis Milla yang mengundurkan diri dan hanya mendapat kontrak satu tahun. Namun setelah juara Liga 1, ia mendapatkan kontrak perpanjangan tahun 2024 selama dua tahun.

Kini, ia sedang disibukkan dengan persiapan untuk menghadapi Bali United dalam lanjutan Super League yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) malam.

Dalam laga ini, hanya Julio Cesar yang kemungkinan tidak dapat bermain karena akumulasi kartu. Sisanya hampir dipastikan bisa bermain, termasuk Andrew Jung yang sempat cedera dan Beckham Putra yang sempat sakit, serta Patricio Matricardi.

"Ya Julio tidak akan bermain, tapi Pato (Matricardi) kembali. Jadi, saya pikir tidak ada masalah," ujar Hodak juga.