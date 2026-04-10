Piala AFF U-17 2026 Dimulai 11 April, Ini Jadwal Timnas Indonesia dan Peta Persaingan Grup A

JawaPos.com - Piala AFF U-17 2026 akan segera digelar dan menjadi salah satu ajang yang dinantikan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Turnamen kelompok umur ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 hingga 24 April 2026 di Jawa Timur.

Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah tentu membawa harapan besar untuk kembali mencatat prestasi membanggakan.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste. Komposisi grup ini terbilang cukup kompetitif, mengingat Vietnam dan Malaysia dikenal sebagai rival kuat di level usia muda. Setiap pertandingan diprediksi berjalan ketat dan menentukan langkah menuju fase berikutnya.

Indonesia akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Timor Leste pada 13 April 2026. Laga ini menjadi momentum penting bagi Garuda Muda untuk mengamankan poin penuh.

Secara kualitas, Indonesia di atas kertas lebih diunggulkan, namun faktor tekanan sebagai tuan rumah tetap harus diantisipasi.

Setelah itu, tantangan berikutnya datang dari Malaysia pada 16 April 2026. Pertandingan ini berpotensi menjadi penentu posisi di klasemen sementara Grup A.

Duel Indonesia kontra Malaysia selalu menghadirkan tensi tinggi, bahkan di level usia muda sekalipun. Faktor mental dan efektivitas permainan kemungkinan besar akan menjadi kunci.

Laga terakhir fase grup akan mempertemukan Indonesia dengan Vietnam pada 19 April 2026. Pertandingan ini diprediksi menjadi yang paling berat di grup.

Vietnam dikenal memiliki perkembangan pesat dalam pembinaan usia muda, sehingga duel ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Indonesia.