Persis Solo Gelar TC di Yogyakarta Usai Lebaran, Fokus Tingkatkan Fisik dan Taktik

JawaPos.com - Persis Solo langsung tancap gas usai menikmati libur singkat momen Hari Raya Idul Fitri. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu kini mulai mempersiapkan diri menghadapi lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/26 dengan menggelar pemusatan latihan (training camp/TC) di Yogyakarta.

Agenda TC berlangsung selama empat hari, mulai Rabu hingga Sabtu (25-28/3). Program ini menjadi langkah serius tim pelatih untuk menjaga momentum sekaligus meningkatkan performa pemain jelang pekan-pekan krusial.

Asisten pelatih Persis Solo, Milos Durovic, menjelaskan bahwa TC ini digelar setelah pemain mendapatkan waktu istirahat selama lima hari. Menurutnya, masa jeda tersebut perlu diimbangi dengan program intensif agar kondisi fisik pemain kembali optimal.

“Kami memberikan lima hari istirahat kepada pemain. Setelah itu, kami ingin membuat mini camp untuk meningkatkan kondisi kebugaran mereka. Kami akan bekerja lebih keras,” ujar Milos dikutip dari ileague.id.

Selama TC di Yogyakarta, tim pelatih menyiapkan program latihan yang tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga menyentuh aspek teknis dan taktikal. Hal ini dilakukan untuk memastikan permainan tim tetap solid saat kembali ke kompetisi.

Selain itu, pemusatan latihan ini juga dimanfaatkan untuk membangun kembali kekompakan tim.

Momentum kebersamaan dinilai penting mengingat Persis akan menghadapi laga-laga penentuan, termasuk duel melawan PSM Makassar dalam waktu dekat.

“Kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Saya yakin para pemain akan menjalani sesi latihan ini dengan baik,” tambahnya.

Tak hanya program latihan, manajemen juga memastikan kebutuhan pemain selama TC terpenuhi.

Mulai dari asupan nutrisi hingga waktu istirahat diatur dengan baik agar pemain bisa fokus menjalani program yang telah disusun.

Milos optimistis, dengan fasilitas yang memadai dan kerja keras seluruh tim, Persis Solo mampu tampil lebih kompetitif di sisa musim ini.

Sebelum jeda kompetisi, Persis Solo sukses meraih kemenangan penting 3-0 atas Bali United FC di Stadion Manahan.

Hasil tersebut membawa mereka keluar dari zona degradasi setelah sempat terpuruk sejak pekan kelima.