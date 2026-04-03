Sejumlah Pemain Timnas Tersangkut Masalah Administrasi, Begini Respons PSSI

JawaPos.com-PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menanggapi kasus paspor pemain timnas Indonesia yang berkarier di kompetisi Liga Belanda.

Saat dihubungi, Jumat (3/4), Sumardji hanya menjawab, "Ya nanti akan saya rilis (pernyataan resmi PSSI soal ini)".

Diketahui, saat ini empat pemain Timnas Indonesia terdampak masalah pasporgate. Bermula dari kasus Dean James yang membela Go Ahead Eagles, tiga nama pemain Garuda lainnya ikut terseret, yaitu Justin Hubner (Fortuna Sittard), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), dan Tim Geypens (FC Emmen).

James, Justin, Nathan, dan Geypens masuk daftar 25 pemain yang dirilis oleh Dinas Imigrasi Naturalisasi Belanda pada Rabu lalu sebagai pemain yang bermasalah soal izin kerja. Keempat pemain ini untuk sementara tak bisa membela klubnya masing-masing, termasuk tidak dibolehkan mengikuti sesi latihan bersama klub.

Tiga pemain tim Garuda lainnya yang juga bermain di Belanda, Maarten Paes (Ajax Amsterdam), Miliano Jonathans (Excelsior), dan Mees Hilgers (FC Twente) tidak masuk dalam daftar tersebut. Untuk Maarten yang baru didatangkan Ajax di putaran kedua, dikabarkan namanya tak terseret kasus masalah paspor karena kejelian administrasi klubnya.

Masalah ini bermula dari sebuah podcast de Derde Helft menyebut bahwa James melanggar aturan izin kerja di Liga Belanda karena disinyalir masih memakai status pemain Belanda dalam kontraknya musim ini.

Siniar ini kemudian sampai ke manajemen NAC Breda, yang kemudian mereka melaporkan hal ini ke operator kompetisi Eredivisie musim ini.