Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
10 April 2026, 03.57 WIB

Brasil Pertahankan Carlo Ancelotti hingga 2030 dengan Harapan Raih Gelar Dunia Keenam

Carlo Ancelotti (Bein Sports)

JawaPos.com – Carlo Ancelotti dipastikan akan tetap menangani tim nasional Brazil national football team hingga tahun 2030.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/4), Kepastian ini muncul setelah adanya rencana perpanjangan kontrak antara pelatih asal Italia tersebut dengan federasi.

Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan proyek jangka panjang sepak bola Brasil.

Kontrak Ancelotti sebelumnya berlaku hingga akhir FIFA World Cup berikutnya. Namun, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang kerja sama demi stabilitas tim. 

Ancelotti juga menyatakan tidak keberatan untuk melanjutkan masa baktinya bersama Brasil.

Federasi Sepak Bola Brasil menilai keberlanjutan proyek lebih penting dibanding perubahan cepat. Mereka ingin memberikan waktu yang cukup bagi Ancelotti untuk membangun tim yang kompetitif. Fokus utama diarahkan pada persiapan menghadapi Copa América dan Piala Dunia mendatang.

Sejak menangani tim, Ancelotti telah memimpin dalam 10 pertandingan. Ia mencatatkan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Meski mendapat kritik dari media, ia tetap memperoleh dukungan penuh dari federasi.

Dukungan tersebut juga terlihat dalam berbagai keputusan strategis yang diambil pelatih.

Salah satunya adalah tidak selalu memasukkan Neymar dalam skuad pertandingan tertentu. Federasi tetap memberikan kepercayaan penuh terhadap kebijakan yang diambil Ancelotti.

Presiden federasi, Samir Xaud, mengonfirmasi bahwa perpanjangan kontrak sedang diproses. Kesepakatan ini juga mencakup dukungan penuh terhadap staf pelatih dan kebebasan dalam pemilihan pemain.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jepang Cahaya Asia! Hanya Kalah 5 Kali Sejak 2023, Rekor 100 Persen Menang Hadapi Raksasa Eropa - Image
Sepak Bola Dunia

Jepang Cahaya Asia! Hanya Kalah 5 Kali Sejak 2023, Rekor 100 Persen Menang Hadapi Raksasa Eropa

02 April 2026, 18.29 WIB

Brasil dan Argentina Kompak Menangi Laga Persahabatan Terbaru - Image
Sepak Bola Dunia

Brasil dan Argentina Kompak Menangi Laga Persahabatan Terbaru

01 April 2026, 19.39 WIB

Prediksi Brasil vs Kroasia: Duel Taktik Ancelotti vs Dalic yang Layak Dinanti - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Brasil vs Kroasia: Duel Taktik Ancelotti vs Dalic yang Layak Dinanti

31 Maret 2026, 22.15 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore