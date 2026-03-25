Rizka Perdana Putra
26 Maret 2026, 01.52 WIB

Jannik Sinner Pecahkan Rekor Set Masters 1000, Lampaui Novak Djokovic di Miami Open 2026

JawaPos.com - Jannik Sinner mencatat rekor baru. Petenis asal Italia itu telah mencetak 26 kemenangan set beruntun di level Masters 1000. Dia memastikan catatan tersebut setelah mengalahkan petenis Prancis, Corentin Moutet 6-1, 6-4 pada babak ketiga Miami Open 2026, Selasa (24/3) dini hari WIB. 

Sinner melampaui rekor sebelumnya milik Novak Djokovic. Nole -sapaan akrab Djokovic- sebelumnya mencatat rekor 24 set beruntun pada 2016. “Saya sangat senang. Olahraga ini tidak bisa diprediksi, jadi kami berusaha tetap fokus dan melihat apa yang terjadi di babak berikutnya,” kata Sinner dikutip dari laman ATP.

Sebelumnya, rangkaian kemenangan Sinner dimulai sejak Paris Masters 2025. Ketika itu dia meraih gelar tanpa kehilangan satu pun set. Petenis 24 tahun itu kemudian melanjutkan rekor itu hingga Indian Wells 2026 pekan lalu, dan kini di Miami. Sebelum laga 16 besar lawan Alex Michelsen dini hari tadi, Sinner telah mencatatkan 13 kemenangan beruntun di Masters 1000.

Selain rekor set, kemenangan lawan Moutet juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Sinner melawan pemain kidal menjadi 21 laga. “Ada Ben (Shelton), Tien, Shapovalov, Moutet,” kata Sinner. “Saya tidak ingin melupakan pemain lain, tetapi kami mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin, berusaha untuk bermain taktis dan sesempurna mungkin,” lanjutnya.

Jika berhasil menang lawan Michelsen dini hari tadi, maka peluang Sinner untuk mencapai “Sunshine Double”, alias memenangi Indian Wells dan Miami Open dalam satu musim tetap terjaga. Roger Federer jadi pemain putra terakhir yang meraihnya pada 2017 silam. 

