Carlos Alcaraz Keteteran di Lapangan Keras, Petenis Nomor Satu Dunia Angkat Koper dari Miami Open 2026

JawaPos.com – Petenis ranking pertama dunia, Carlos Alcaraz, belum kembali ke performa terbaik setelah memenangi Qatar Open sebulan (22/2) lalu. Kemarin (23/3), Alcaraz sudah harus angkat koper di babak ketiga (32 besar) Miami Open di Miami Gardens, Florida, Amerika Serikat.

Alcaraz disingkirkan petenis tuan rumah peringkat ke-36, Sebastian Korda, 3-6, 7-5, dan 4-6. Dilansir dari laman AFP, Alcaraz mengaku ingin kembali fokus ke lapangan clay (tanah liat) yang jadi spesialisasinya. Miami Open dimainkan di hard court (lapangan keras).

’’Musim bermain di tanah liat sudah di depan mata. Saat ini aku ingin pulang ke rumah, beristirahat beberapa hari untuk segarkan pikiran, mengisi ulang energi dan bersiap untuk musim di tanah liat,’’ beber Alcaraz.

Dari empat turnamen pertamanya tahun ini, Alcaraz selalu bermain di lapangan keras. Mulai dari grand slam Australian Open, ATP 500 Qatar Open, lalu ATP Masters 1000 di Indian Wells dan Miami Open.