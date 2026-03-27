Risma Azzah Fatin
27 Maret 2026, 17.03 WIB

Ayah Veda Ega Pratama Ungkap Rahasia Kesuksesan Anaknya yang Berhasil Tembus Podium Moto3

Veda Ega Pratama berhasil raih podium di kelas Moto3 (Instagram @veda_54)

JawaPos.com – Keberhasilan pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama meraih podium di ajang Grand Prix Moto3 menjadi sorotan publik.

Dikutip pada akun YouTube wongnasich pada Jum'at (27/3), Veda yang mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang finis di posisi tiga pada seri yang digelar di Brasil. Prestasi ini pun mengejutkan banyak pihak, termasuk keluarganya sendiri.

Ayah Veda, Sudarmono, mengaku tidak menyangka anaknya mampu meraih hasil setinggi itu. 

Sudarmono awalnya hanya berharap Veda dapat tampil maksimal dan mengumpulkan poin sebagai pembalap debutan. Menurutnya, capaian podium tersebut jauh melampaui ekspektasi awal keluarga.

Sudarmono menjelaskan bahwa Veda masih tergolong baru di kelas Moto3 dan belum memiliki banyak pengalaman.

Sudarmono bahkan menyebut anaknya belum lama beradaptasi dengan motor yang digunakan di ajang tersebut. Namun, hasil balapan menunjukkan bahwa Veda mampu tampil di luar dugaan.

Lebih lanjut, Sudarmono mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan Veda terletak pada mimpi besar yang dimilikinya sejak kecil.

Sang Ayah mengatakan bahwa Veda memiliki ambisi kuat untuk menjadi pembalap hebat dan bersaing di level dunia. Mimpi tersebut kemudian menjadi motivasi utama dalam perjalanan kariernya.

Selain itu, disiplin latihan menjadi faktor penting dalam perkembangan kemampuan Veda. Ia rutin menjalani latihan fisik, mental, serta mempelajari strategi balap melalui evaluasi video.

Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri juga menjadi keunggulan yang membuatnya terus berkembang.

Sebagai orang tua, Sudarmono berharap Veda dapat mempertahankan konsistensi dan terus meningkatkan kemampuannya.

Sudarmono menekankan pentingnya belajar dan tidak cepat puas dengan pencapaian yang telah diraih. Harapannya, Veda mampu kembali meraih podium dan mencatat prestasi lebih tinggi di masa depan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
