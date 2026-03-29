Risma Azzah Fatin
29 Maret 2026, 16.14 WIB

Veda Ega Pratama Tampil Gemilang dan Amankan Posisi Keempat Kualifikasi Moto3 Amerika 2026

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54)

JawaPos.com – Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mencatatkan hasil impresif dalam sesi kualifikasi Moto3 MotoGP Amerika Serikat 2026.

Dikutip pada akun Instagram resmi @honda_team_asia pada Minggu (29/3), Veda berhasil mengamankan posisi start keempat untuk balapan di Circuit of The Americas. Hasil ini menjadi pencapaian positif bagi pembalap asal Wonosari tersebut.

Kualifikasi berlangsung di Circuit of The Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat. Veda menunjukkan performa kompetitif sejak awal sesi. Ia mampu bersaing dengan para pembalap papan atas Moto3 dunia.

Dalam sesi tersebut, Veda sempat tampil mengejutkan dengan menembus posisi kedua. Ia bahkan mampu mendekati catatan waktu tercepat milik Alvaro Carpe. Penampilan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sesi latihan sebelumnya.

Namun, pada putaran terakhir, Veda mengalami sedikit kesalahan saat melebar dari lintasan. Akibatnya, catatan waktu terbaiknya harus dibatalkan oleh penyelenggara. Meski demikian, ia tetap mempertahankan posisi keempat hingga akhir sesi kualifikasi.

Posisi terdepan berhasil direbut oleh Alvaro Carpe dengan waktu terbaik 2 menit 12,107 detik. Sementara itu, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Casey O’Gorman dan Valentin Perrone. Veda pun dipastikan start dari baris kedua pada balapan utama.

Hasil ini menjadi modal penting bagi Veda untuk menghadapi balapan Moto3. Ia diharapkan mampu memanfaatkan posisi start yang strategis untuk bersaing di papan depan. 

Performa ini sekaligus menegaskan potensi besar pembalap Indonesia di kancah balap internasional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
