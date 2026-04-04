PBSI Rombak Sektor Ganda Putra Indonesia, Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin Berduet Lagi

JawaPos.com – Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) melakukan perombakan di sektor ganda putra. Dua pasangan anyar disiapkan untuk memburu prestasi sepanjang musim 2026.

Salah satu duet yang kembali dihidupkan adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Meski disebut sebagai pasangan baru, keduanya sejatinya sudah lama bermain bersama sejak level junior dan memiliki chemistry yang kuat.

Sebelumnya, pada Agustus 2024, Leo sempat dipasangkan dengan Bagas Maulana, sementara Daniel berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri. Leo/Bagas langsung menunjukkan performa impresif dengan merebut gelar Korea Open 2024 pada September 2024. Namun, performa mereka kemudian mengalami penurunan.

Di sisi lain, duet Daniel/Fikri sempat tampil menjanjikan. Sayangnya, cedera panjang yang dialami Daniel sejak Maret 2025 menghambat konsistensi mereka. PBSI lalu mengubah strategi dengan memasangkan Fikri bersama Fajar Alfian, yang kini menjadi salah satu pasangan andalan Merah Putih.

Kini, Daniel telah pulih. PBSI pun memutuskan menghidupkan kembali duet Leo/Daniel yang memiliki rekam jejak gemilang sejak junior. Termasuk gelar juara dunia dan Asia, serta sejumlah titel di level BWF World Tour seperti Indonesia Masters.

Leo/Daniel dijadwalkan menjalani debut pada dua turnamen beruntun, yakni Thailand Open 2026 (12–17 Mei) dan Malaysia Masters 2026 (19–24 Mei).

“Setelah absen panjang karena cedera, Daniel Marthin siap kembali ke panggung kejuaraan. Thailand Open 2026 dan Malaysia Masters akan menjadi laga debutnya bersama Leo Rolly Carnando,” tulis PBSI.