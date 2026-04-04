Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
04 April 2026, 15.49 WIB

PBSI Rombak Sektor Ganda Putra Indonesia, Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin Berduet Lagi

Selebrasi Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) melakukan perombakan di sektor ganda putra. Dua pasangan anyar disiapkan untuk memburu prestasi sepanjang musim 2026.

Salah satu duet yang kembali dihidupkan adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Meski disebut sebagai pasangan baru, keduanya sejatinya sudah lama bermain bersama sejak level junior dan memiliki chemistry yang kuat.

Sebelumnya, pada Agustus 2024, Leo sempat dipasangkan dengan Bagas Maulana, sementara Daniel berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri. Leo/Bagas langsung menunjukkan performa impresif dengan merebut gelar Korea Open 2024 pada September 2024. Namun, performa mereka kemudian mengalami penurunan.

Di sisi lain, duet Daniel/Fikri sempat tampil menjanjikan. Sayangnya, cedera panjang yang dialami Daniel sejak Maret 2025 menghambat konsistensi mereka. PBSI lalu mengubah strategi dengan memasangkan Fikri bersama Fajar Alfian, yang kini menjadi salah satu pasangan andalan Merah Putih.

Kini, Daniel telah pulih. PBSI pun memutuskan menghidupkan kembali duet Leo/Daniel yang memiliki rekam jejak gemilang sejak junior. Termasuk gelar juara dunia dan Asia, serta sejumlah titel di level BWF World Tour seperti Indonesia Masters.

Leo/Daniel dijadwalkan menjalani debut pada dua turnamen beruntun, yakni Thailand Open 2026 (12–17 Mei) dan Malaysia Masters 2026 (19–24 Mei).

“Setelah absen panjang karena cedera, Daniel Marthin siap kembali ke panggung kejuaraan. Thailand Open 2026 dan Malaysia Masters akan menjadi laga debutnya bersama Leo Rolly Carnando,” tulis PBSI.

Selain itu, PBSI juga memperkenalkan pasangan baru yang memadukan pemain senior dan junior, yakni Bagas Maulana/Muh Putra Erwiansyah. Pasangan ini juga akan melakoni debut pada Thailand Open dan Malaysia Masters 2026. Putra sebelumnya mencatat sejumlah prestasi di level junior, di antaranya juara Slovenia International 2021, Lithuania International 2023, serta Indonesia International I 2025. 

Artikel Terkait
Gideon Badminton Academy Kembalikan Biaya Latihan Atlet yang Tembus Pelatnas - Image
Sports

Gideon Badminton Academy Kembalikan Biaya Latihan Atlet yang Tembus Pelatnas

11 Maret 2026, 13.35 WIB

PBSI Andalkan Ganda Putra di All England 2026, Sektor Lain Diharap Buat Kejutan - Image
Sports

PBSI Andalkan Ganda Putra di All England 2026, Sektor Lain Diharap Buat Kejutan

23 Februari 2026, 23.03 WIB

PBSI Rombak Pelatih Pelatnas Ganda Putra! Peracik The Minions Chafidz Yusuf Dipromosikan ke Tim Utama - Image
Sports

PBSI Rombak Pelatih Pelatnas Ganda Putra! Peracik The Minions Chafidz Yusuf Dipromosikan ke Tim Utama

23 Februari 2026, 02.16 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

