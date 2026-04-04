Rizka Perdana Putra
04 April 2026, 15.54 WIB

Max Verstappen Ikuti Ajang 24h Qualifiers di Nurburgring, Driver Red Bull Tak Mau Istirahat Meski F1 Bahrain dan Arab Saudi Batal

Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1) - Image

Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1)

JawaPos.com - Keputusan Max Verstappen untuk tetap balapan meski agenda Grand Prix Bahrain dan Grand Prix Arab Saudi dibatalkan memang cukup menarik. Alih-alih beristirahat, dia justru memilih tantangan berbeda di lintasan legendaris Nürburgring Nordschleife.

Ajang 24h Qualifiers Nürburgring yang digelar 18–19 April ini memang bukan balapan biasa. Event ini menjadi pemanasan menuju Nürburgring 24 Hours, salah satu lomba ketahanan paling ekstrem di dunia. Verstappen akan turun bersama Lucas Auer, menjalani dua race masing-masing berdurasi empat jam—format yang sangat berbeda dibanding balapan F1 yang biasa ia jalani.

Menariknya, Verstappen tidak menggunakan mobil F1 milik Red Bull Racing, melainkan mobil GT3 seperti Mercedes-AMG GT3. Ini menunjukkan fleksibilitasnya sebagai pembalap—beradaptasi dari mobil single-seater berkecepatan tinggi ke mobil endurance yang menuntut konsistensi dan kerja tim lebih kuat.

Sebelum turun di kualifikasi, Verstappen juga sudah melakukan uji coba intensif di Nürburgring, bahkan sempat terlihat berhenti di area Döttinger Höhe—spot favorit fans di Nordschleife. 

Ia sendiri mengaku sangat menikmati pengalaman tersebut, terutama karakter trek yang panjang, teknis, dan menantang. “Cepat di Nordschleife. Sangat menikmati di sana,” tutur Verstappen. 

