Taufiq Ardyansyah
06 April 2026, 23.45 WIB

Tunggal Putra Indonesia Bidik Medali Kejuaraan Bulutangkis Asia, Indra Widjaja Harapkan Alwi Farhan dan Ubed Bisa Cemerlang

Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah. (Dok: PBSI)

JawaPos.com – Pelatih kepala tunggal putra Indonesia Indra Widjaja memasang target tinggi pada Kejuaraan Asia 2026. Dia berharap dua anak asuhnya, Alwi Farhan dan Ubed alias Mohammad Zaki Ubaidillah, mampu melangkah jauh hingga mengamankan medali. Indra bahkan berharap keduanya bisa saling berhadapan pada fase krusial. 

Dengan berada di bagan yang sama, peluang pertemuan terbuka jika masing-masing mampu melewati rintangan pada awal turnamen. Menurut Indra, skenario ideal adalah salah satu di antara Alwi atau Ubed mampu menembus delapan besar. Dengan demikian, peluang merebut medali tetap terjaga.

”Harapan saya Alwi dan Ubed bisa ketemu. Salah satunya pasti masuk delapan besar. Targetnya tentu ada medali,” ujarnya.

Jalan yang harus dilalui Ubed terbilang cukup berat. Dia harus memulai dari babak kualifikasi sebelum masuk ke main draw dan menghadapi lawan-lawan tangguh. Jika lolos kualifikasi, Ubed berpeluang bertemu wakil Jepang, Koki Watanabe. 

Sementara itu, Alwi akan memulai langkahnya dengan menghadapi wakil Malaysia, Justin Hoh, pada babak pertama. Jika lolos, dia berpotensi bertemu unggulan Jepang, Kodai Naraoka.

Indra menilai persaingan tunggal putra saat ini sangat merata. Karena itu, peluang untuk meraih medali tetap terbuka bagi siapa pun yang mampu tampil konsisten. Optimisme tersebut juga didasari hasil evaluasi dari tur Eropa yang baru saja dijalani kedua pemain.

Dalam dua pekan terakhir, tim pelatih fokus melakukan pembenahan dari sisi teknis dan nonteknis. Secara fisik, Indra memastikan Alwi dan Ubed sudah berada dalam level terbaik. Keduanya dinilai siap tempur menghadapi tekanan pertandingan di Kejuaraan Asia.

Alwi sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat hasil positif di Eropa. Dia sukses menembus perempat final All England 2026 sebelum dihentikan Kunlavut Vitidsarn. Penampilan apik itu berlanjut di Swiss Open 2026 dengan menembus final meski akhirnya kalah dari Yushi Tanaka.

Alwi mengaku mendapat banyak pelajaran penting dari rangkaian turnamen tersebut, terutama soal manajemen kondisi. ”Kegagalan di final Swiss Open membuat saya lebih kuat karena banyak berbenah. Habis menghadapi partai berat, besoknya belum bisa cepat reset, jadi antiklimaks di final,” ujarnya. 

Artikel Terkait
Pencarian Ubed Baru Melalui Klub Mitra: Diikuti 518 Atlet Muda, Format Seperti Piala Thomas-Uber dan Sudirman Cup - Image
Sports

Pencarian Ubed Baru Melalui Klub Mitra: Diikuti 518 Atlet Muda, Format Seperti Piala Thomas-Uber dan Sudirman Cup

15 Februari 2026, 02.54 WIB

Bekuk Wakil Tuan Rumah, Ubed Amankan Gelar Super 300 Perdana di Thailand Masters 2026! - Image
Sports

Bekuk Wakil Tuan Rumah, Ubed Amankan Gelar Super 300 Perdana di Thailand Masters 2026!

02 Februari 2026, 03.30 WIB

Alwi Farhan Kantongi Modal Positif Jelang Kejuaraan Asia 2026, Tunjukkan Tren Peningkatan Selama Tur Eropa - Image
Sports

Alwi Farhan Kantongi Modal Positif Jelang Kejuaraan Asia 2026, Tunjukkan Tren Peningkatan Selama Tur Eropa

27 Maret 2026, 23.28 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

