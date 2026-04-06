IBL: Pacific Caesar Surabaya Benahi Kelemahan di Paint Area, Ditekuk Kesatria Bengawan Solo 91-98

Laga Pacific Caesar di IBL. (Dok. Instagram/@pacific.caesar)
JawaPos.com -Pacific Caesar Surabaya kembali menelan kekalahan. Mereka takluk 91-98 saat menghadapi Kesatria Bengawan Solo di Sritex Arena, Sabtu malam (4/4) lalu. Asisten Pelatih Pacific Caesar Surabaya Andi Prasetyo menyebut alasan timnya kalah pada laga tersebut.
Menurut dia, para pemain sudah menjalankan skenario permainan dengan benar saat menyerang. Namun, mereka kedodoran saat mempertahankan paint area.
"Itu (lengah bertahan) akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami," kata Andi setelah pertandingan.
Dia mengatakan kelengahan dalam bertahan selalu menjadi kendala utama timnya.
Terbukti, perolehan poin lewat serangan yang intens juga telah merepotkan lawan. Namun dalam momen yang sama, pertahanan justru menjadi peluang bagi lawan dalam mengumpulkan poin.
"Kami berharap Caesar Family (fans Pacific) tetap mendukung penuh tim dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, agar bisa memberikan hasil terbaik," ujar dia.
Power forward Darren Vai Celosse menambahkan para pemain telah berusaha maksimal menerapkan strategi yang ditentukan oleh pelatih. "Selain bermasalah di pertahanan, kami juga harus mengurangi turnover yang bisa dimanfaatkan lawan untuk mengumpulkan poin," kata dia.
Pacific kini berada di peringkat ke-10 dengan total 17 poin dan catatan menang-kalah 2-13.
