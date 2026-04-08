Moh Zaki Ubaidillah Lewati Dua Laga Kualifikasi Badminton Asia Championships, Susul Jonatan Christie dan Alwi Farhan

JawaPos.com – Tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah alias Ubed berhasil melewati dua laga kualifikasi pada ajang Badminton Asia Championships (BAC) 2026 di Ningbo, kemarin (7/4). Hasil ini memastikan Zaki melangkah ke babak utama dalam debutnya pada kejuaraan level Asia tersebut.

Pada pertandingan kualifikasi pertama, Ubed tampil dominan saat menghadapi wakil Kazakhstan, Dmitriy Panarin. Ia menang dua gim langsung dengan skor 21-9, 21-11.

Performa apik itu berlanjut pada laga kedua. Zaki menundukkan pebulu tangkis Uni Emirat Arab, Bharath Lathees 21-11, 21-10.

”Pertama saya mau ucapkan syukur Alhamdulillah sudah bisa diberi kemenangan tanpa cedera. Ada dua pertandingan hari ini (kemarin, red) dan sudah lumayan enak mainnya. Tapi, masih terus adaptasi dengan kondisi di lapangan. Senang bisa ke babak utama,” ujar Ubed.

Dia mengakui bahwa tampil di Badminton Asia Championships 2026 menjadi pengalaman penting dalam kariernya. Karena itu, Ubed bertekad memberikan penampilan terbaik. Apalagi, dia mendapatkan hasil kurang memuaskan pada dua turnamen Eropa sebelumnya.

”Saya ingin kasih yang terbaik. Apalagi hasil di dua turnamen di Eropa kemarin kurang bagus. Saya belajar banyak dari situ. Terutama saat bertemu Li Shi Feng dan Yushi Tanaka. Semoga itu jadi pembelajaran untuk tampil lebih baik di sini,” tambahnya.

Pada babak utama, Ubed sudah ditunggu lawan berat asal Jepang, Koki Watanabe. Ia menyadari pertandingan tersebut tidak akan mudah dan membutuhkan persiapan matang.

”Pastinya tidak mudah. Saya harus kuat secara pikiran. Nanti akan ada evaluasi dan planning dengan pelatih untuk menentukan strategi terbaik,” pungkasnya.

Nah, dengan lolosnya Ubed, kini memiliki tiga wakil tunggal putra di babak utama. Ubed menyusul Jonatan Christie dan Alwi Farhan yang lebih dulu lolos melalui jalur peringkat dunia.

Jadwal Tunggal Putra BAC 2026

Jonatan Christie Vs Jun Hae Long (Malaysia)

Alwi Farhan Vs Justin Hoh (Malaysia)

Zaki Ubaidillah Vs Koki Watanabe (Jepang)