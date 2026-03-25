Libur Nyepi-Lebaran, Pemkot Surabaya ‘Kandangkan’ Kendaraan Dinas, Tak Ada yang Keluyuran

JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga kedisiplinan penggunaan kendaraan dinas selama masa libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi serta Idulfitri 1447 Hijriah/2026.

Pengawasan dilakukan secara ketat terhadap seluruh kendaraan milik Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mencegah pemanfaatan di luar kepentingan kedinasan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan tidak ada kendaraan dinas yang digunakan sembarangan selama periode libur panjang tersebut. Ia menyampaikan bahwa kendaraan non-operasional telah diamankan di lokasi yang telah ditentukan.

“Enggak, alhamdulillah kendaraan di pemerintah kota tidak ada yang keluar karena sudah masuk di kandangkan di lokasi yang telah ditentukan semua,” kata Wali Kota Eri dalam keterangannya, Rabu (25/3).

Eri menjelaskan, hanya kendaraan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan mendesak yang tetap beroperasi. Di antaranya adalah ambulans, mobil pemadam kebakaran, patroli keamanan, serta armada kebersihan dan penanganan bencana yang tetap siaga demi menjaga layanan kepada masyarakat.

“Tapi memang tetap ada yang bergerak untuk operasional selama liburan karena di dalam kota Surabaya,” terangnya.

Ia menambahkan, keberadaan kendaraan operasional tersebut penting untuk memastikan kondisi kota tetap aman dan terkendali selama libur. Kegiatan patroli serta respons terhadap situasi darurat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Untuk menjaga keamanan, melaksanakan patroli, kita tetap menggunakan kendaraan operasional. Itu yang kita lakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eri menyebut pengendalian kendaraan dinas ini merupakan bagian dari sistem pengawasan internal yang terus dijalankan secara konsisten oleh Pemkot Surabaya. Sistem tersebut bertujuan memastikan seluruh aset daerah dimanfaatkan secara akuntabel dan sesuai peruntukan.