Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 23.13 WIB

Nyaris 1 Juta Orang! Commuter Line Surabaya Jadi Primadona Pemudik di Lebaran 2026

Ilustrasi pemudik di stasiun Wonokromo. (Istimewa)

JawaPos.com - Antusiasme warga Jawa Timur menggunakan transportasi publik melonjak drastis pada musim mudik tahun ini. KAI Commuter Area 8 Surabaya mencatat lonjakan penumpang yang luar biasa, dengan total hampir satu juta orang yang memanfaatkan layanan kereta api selama periode Angkutan Lebaran (Angleb) 2026.

Tercatat sejak 11 hingga 30 Maret 2026, sebanyak 981.828 pengguna telah dilayani. Angka ini membuktikan bahwa Commuter Line kini menjadi pilihan utama masyarakat untuk pulang kampung, silaturahmi, hingga berwisata.

Puncak kepadatan penumpang terjadi pada Minggu, 29 Maret 2026. Pada hari tersebut, volume pengguna menembus angka 57.677 orang hanya dalam satu hari. Secara rata-rata, KAI Commuter melayani sekitar 49.091 orang setiap harinya selama masa angkutan Lebaran.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menuturkan, tren ini menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap keamanan dan kenyamanan kereta api.

"Dari pantauan lapangan, tiga stasiun dengan aktivitas tertinggi selama periode tersebut diataranya Stasiun Surabaya Gubeng sebesar 128.196 orang, Stasiun Wonokromo 75.245 orang dan Stasiun Malang sebanyak 59.745 orang," jelas Karina, Selasa (31/3).

Rute Dhoho Jadi Jalur Favorit

Tidak hanya stasiun besar yang dipadati penumpang, rute tertentu juga menjadi primadona. Commuter Line Dhoho dengan relasi Surabaya – Kertosono – Blitar – Malang mencatatkan volume tertinggi pada 29 Maret dengan total 3.822 penumpang.

Jalur ini memang dikenal sebagai urat nadi mobilisasi warga yang ingin mudik ke wilayah selatan Jawa Timur atau sekadar menikmati liburan lokal. Selain itu, stasiun integrasi seperti Stasiun Waru juga memegang peranan penting dengan melayani 26.045 orang, memudahkan penumpang berpindah moda transportasi.

Keberhasilan KAI Commuter tahun ini terlihat dari realisasi jumlah penumpang yang melampaui target awal sebesar 7 persen. Untuk menjaga kualitas layanan di tengah lonjakan ini, pihak KAI mengoperasikan 50 perjalanan kereta setiap harinya.

"Untuk mengakomodasi tingginya permintaan, KAI Commuter mengoperasikan 50 perjalanan Commuter Line setiap hari, memastikan layanan tetap optimal dan dapat diandalkan," kata Karina.

