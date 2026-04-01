Buka Tutup Sampai Kamis, Jembatan Manyar Dibongkar Jumat

JawaPos.com–Duplikasi Jembatan Manyar tahap 2 akan dimulai Jumat (3/4). Tapi sejak Rabu (1/4) siang, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) mulai melakukan uji coba penutupan akses lalu lintas di jembatan lama.

Buka tutup jembatan lama itu dilakukan pada jam padat. Saat aktivitas lalu lintas meningkat di pagi dan sore hari, jembatan lama akan dibuka. Tapi siang hari akan ditutup.

”Buka tutup kami lakukan hingga Kamis (2/4),” ucap Kepala PPK 4.3 Jatim BBPJN Jatim-Bali Yudi Dwi Prasetya.

Tahap pekerjaan konstruksi baru akan dilaksanakan Jumat (3/4), dengan pemasangan tiang-tiang penyangga. Hal itu agar rangka jembatan yang dibongkar tidak sampai jatuh di sungai.

”Kami copot satu per satu. Tapi sebelumnya kita pasang shoring dulu untuk menyangga jembatan,” imbuh Yudi Dwi Prasetya.

Setelah pembongkaran selesai, konstruksi akan dilanjutkan dengan pemasangan tiang pancang. Sebab kerangka jembatan baru akan lebih panjang dari jembatan sebelumnya.

”Jembatan baru akan sama seperti yang dikerjakan tahun kemarin. Panjangnya 80 meter,” ujar Yudi Dwi Prasetya.

Tidak seperti pekerjaan jembatan tahun lalu, lanjut dia, tahun ini langsung bisa dikerjakan. Sebab jaringan utilitas di sekitar sudah steril.