Novia Herawati
06 April 2026, 21.33 WIB

KAI Daop 8 Layani Lebih dari 1 Juta Penumpang selama Masa Lebaran 2026

Jumlah penumpang yang dilayani selama Masa Angkutan Lebaran 2026 periode 11 Maret-1 April 2026, menembus 1.034.894 penumpang. (KAI DAOP 8)

JawaPos.com - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya memcatat jumlah penumpang yang dilayani selama Masa Angkutan Lebaran 2026 periode 11 Maret-1 April 2026, menembus 1.034.894 penumpang.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan dari angka tersebut, 520.023 penumpang berangkat dan 514.871 penumpang tiba di seluruh stasiun wilayah tersebut.

"Tingginya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api untuk perjalanan mudik maupun balik, menjadi bukti kepercayaan publik terhadap layanan yang semakin aman, nyaman, dan tepat waktu," ucapnya, Senin (6/4).

Volume penumpang tertinggi terjadi di Stasiun Surabaya Gubeng yang melayani 309.343 penumpang selama masa Angkutan Lebaran 2026, rinciannya 159.908 penumpang naik dan 149.435 penumpang turun.

Disusul Stasiun Surabaya Pasar Turi di urutan kedua dengan 291.424 penumpang, terdiri dari 145.480 naik dan 145.944 turun, serta Stasiun Malang dengan 161.484 penumpang, terdiri dari 79.192 naik dan 82.292 turun.

"Ketiga stasiun tersebut menjadi titik utama keberangkatan dan kedatangan pelanggan, sehingga berbagai upaya pelayanan ekstra dilakukan guna memastikan kelancaran arus penumpang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mahendro mengatakan puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada 18 Maret, dengan total 53.702 penumpang memadati stasiun-stasiun di Daop 8 Surabaya dalam satu hari.

Sementara puncak arus balik terjadi pada 24 Maret 2026 dengan total 57.210 penumpang. Tingginya angka ini mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik dan balik dengan kereta.

Selama periode Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 8 setiap harinya mengoperasikan total 47 perjalanan, yang terdiri dari 38 KA reguler dan 9 KA tambahan dengan total kuota yang disediakan 561.528 tempat duduk.

