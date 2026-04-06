Bikin Panik Warga! Begini Kronologi Ledakan di Pabrik Waru Sidoarjo yang Tewaskan 1 Orang 

JawaPos.com - Insiden ledakan mirip bom yang terjadi di area pabrik baja PT Great Wall Steel, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada Senin sore (6/4), mengakibatkan 1 korban jiwa dan 2 korban luka-luka.

Kasi Humas Polresta Sidoarjo, AKP Tri Novi Handono mengatakan peristiwa yang terjadi pada pukul 14.30 WIB ini bermula dari dua pekerja yang sedang memotong besi tua menggunakan las blander.

"Sekitar pukul 14.30 WIB, saudara Prayono, 27 tahun dan M Zainal Abidin, 40 tahun (pekerja PT Great Wall Steel) melakukan pemotongan besi dengan menggunakan las blander," ucap AKP Novi di Sidoarjo, Senin (6/4).

Saat proses memotong besi tua tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan. Suara dentuman bahkan terdengar hingga wilayah Surabaya. Kepulan asap berwarna hitam pekat yang membumbung tinggi sempat menimbulkan kepanikan warga.

"Sesaat kemudian besi tua tersebut meledak dan serpihannya mengenai korban R (Rio, 17 tahun, kernet las blander)," sambungnya. Akibat insiden tersebut, korban R dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara korban Prayono dan M Zainal Abidin mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Tjandra, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Pasca insiden ledakan mirip bom, operasional PT Great Wall Steel dihentikan sementara. Petugas keamanan dan pihak terkait langsung terjun untuk mengamankan lokasi dan penyelidikan.