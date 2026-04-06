Bikin Panik Warga! Begini Kronologi Ledakan di Pabrik Waru Sidoarjo yang Tewaskan 1 Orang 

Petugas kepolisian mengamankan area PT Great Wall Steel, lokasi terjadinya ledakan mirip bom, yang menggegerkan warga, Senin sore (6/4). (Humas Polresta Sidoarjo)
JawaPos.com - Insiden ledakan mirip bom yang terjadi di area pabrik baja PT Great Wall Steel, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada Senin sore (6/4), mengakibatkan 1 korban jiwa dan 2 korban luka-luka.
Kasi Humas Polresta Sidoarjo, AKP Tri Novi Handono mengatakan peristiwa yang terjadi pada pukul 14.30 WIB ini bermula dari dua pekerja yang sedang memotong besi tua menggunakan las blander.
"Sekitar pukul 14.30 WIB, saudara Prayono, 27 tahun dan M Zainal Abidin, 40 tahun (pekerja PT Great Wall Steel) melakukan pemotongan besi dengan menggunakan las blander," ucap AKP Novi di Sidoarjo, Senin (6/4).
Saat proses memotong besi tua tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan. Suara dentuman bahkan terdengar hingga wilayah Surabaya. Kepulan asap berwarna hitam pekat yang membumbung tinggi sempat menimbulkan kepanikan warga.
"Sesaat kemudian besi tua tersebut meledak dan serpihannya mengenai korban R (Rio, 17 tahun, kernet las blander)," sambungnya. Akibat insiden tersebut, korban R dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Sementara korban Prayono dan M Zainal Abidin mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Tjandra, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, untuk mendapatkan perawatan lanjutan.
Pasca insiden ledakan mirip bom, operasional PT Great Wall Steel dihentikan sementara. Petugas keamanan dan pihak terkait langsung terjun untuk mengamankan lokasi dan penyelidikan.
"Saat ini Polsek Waru mendatangi dan melakukan olah TKP dan memeriksa saksi dan korban. Namun untuk penyebab pastinya, kami masih dalam penyelidikan ya, harap bersabar," pungkas AKP Novi.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik