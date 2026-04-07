Tak Ada Lagi 'Selat Hormuz Sidokare', Polemik Penutupan Jalan di Sidoarjo Berakhir Damai

JawaPos.com - Aksi seorang lansia di Perumahan Pondok Sidokare Asri, Kabupaten Sidoarjo, yang menutup jalan dengan dalih demi keamanan cucunya bermain, berujung polemik dan viral di media sosial.

Warganet bahkan menjulukinya dengan "Selat Hormuz Sidokare". Meski sempat menuai pro dan kontra, polemik tersebut kini berujung damai. Lansia bernama Mashuda pun menyampaikan permintaan terbuka.

"Kami menyampaikan bahwa permasalahan di lingkungan kami sudah selesai melalui mediasi. Kami menyadari hal tersebut terjadi karena kekurangan komunikasi," tutur Pak Uda, dikutip dari unggahan Instagram @info_surabaya, Selasa (7/4).

Lansia yang diketahui purnawirawan Polri itu menegaskan bahwa pihaknya sepakat untuk berdamai demi menjaga hukum yang baik sebagai sesama warga.

"Kami juga mohon maaf kepada masyarakat yang sempat terganggu, dan ke depan, kami akan menyelesaikan setiap permasalahan dengan musyawarah tanpa mengganggu kepentingan umum," lanjutnya.

Kronologi singkat Nama Mashuda atau yang akrab disapa Pak Uda, ramai diperbincangkan setelah aksinya memasang pembatasan jalan di Pondok Sidokare Asri Blok Y, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, viral di media sosial.

Dari rekaman CCTV yang beredar, seorang lansia terlihat menutup sebagian jalan depan rumahnya di Jalan Pondok Sidokare dengan plang. Ia juga meletakkan alat jemuran untuk menghalangi kendaraan yang melintas.

Aksinya menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama pengguna jalan dan warga sekitar karena harus memutar lebih jauh untuk mencapai tujuan, akibat penutupan akses dari Pak Uda.